Doble mancha del General Caballero de Fuerte Olimpo a la Copa Paraguay

Los representantes chaqueños de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) disputan un triangular por dos plazas a la segunda fase de la Copa Paraguay 2026.

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La sede del minicertamen es el Estadio Departamental Paz del Chaco de Filadelfia, donde el lunes se dio el primer walkover por la no presentación del General Caballero de Fuerte Olimpo para su duelo contra Naciones Unidas de Filadelfia.

En aquella oportunidad fue informado como un “error de logística” la incomparecencia de los “militares” del Alto Paraguay.

Este miércoles debían enfrentarse General Caballero y 10 de Julio de Remansito, de Presidente Hayes. Tampoco se presentó “General”, lo que demuestra una falta de interés, dañando enormemente la imagen de la Copa Paraguay, para la cual se clasificó como campeón departamental.

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La nota de la APF al consumarse el segundo walkover indica: “Se informa que el encuentro programado entre General Caballero de Fuerte Olimpo y 10 de Julio de Villa Hayes, correspondiente a la Fase 1 de la Copa Paraguay, ha sido cancelado debido a la no presentación del equipo de General Caballero de Fuerte Olimpo en el lugar, fecha y hora establecidos para la disputa del partido”.

“En consecuencia, la Asociación Paraguaya de Fútbol informa que los antecedentes del caso serán elevados a los órganos competentes para su análisis y resolución, de conformidad con las disposiciones reglamentarias vigentes”.

El General Caballero se expone a una severa sanción por su no intervención en el evento.