Humaitá pasa a la segunda fase de la Copa Paraguay

El estadio Jardines del Kelito, propiedad de River Plate y ubicado en el capitalino barrio Mburicaó, albergó el enfrentamiento entre los clubes de la Primera División C, Humaitá de Mariano Roque Alonso y General Caballero de Zeballos Cue, por la primera fase de la Copa Paraguay 2026.
Lea más: Los Bravos del 24 siguen adelante en la Copa Paraguay
El conjunto roquealonseño se impuso por goleada 3-0 y avanzó a la siguiente instancia del torneo de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Tobías Rolón, al minuto 31, marcó el primer gol en la etapa inicial y al 89 estableció su doblete. AL 93, Joel Garay configuró la goleada.
El conjunto “matarife” sufrió la expulsión de Richard Martínez al 92, por doble amonestación.
del enfrentamiento, que contó con la conducción arbitral de Óscar Amarilla.
En el mismo escenario, River Plate y Silvio Pettirossi, componentes del circuito de la Primera B, lidiarán a partir de las 18:00, con la dirección referil de Fernando Villalba.