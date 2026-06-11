Pochettino vs. Alfaro, duelo de argentinos en un choque de pizarras

Nacidos en la provincia de Santa Fe y criados a tan solo 300 kilómetros de distancia entre sí, Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro, directores de orquesta protagonizarán un duelo de identidades opuestas: el juego ofensivo de Pochettino contra la estrategia de resistencia y contragolpe de Alfaro.

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El encuentro, previsto para las 22:00 (hora paraguaya), es el pistoletazo de salida paras Estados Unidos y Paraguay en un uno de los grupos más impredecibles del torneo, el D, con Australia y Turquía.

Al frente del combinado anfitrión, Pochettino, de 54 años y oriundo de Murphy, se formó bajo la estricta doctrina de Marcelo Bielsa en Newell’s Old Boys, un club histórico de Rosario que sirvió de laboratorio para que el legendario técnico, ahora en el banquillo de Uruguay, moldease una propuesta futbolística basada en la presión asfixiante en campo rival y la búsqueda de la posesión del balón.

Por el contrario, Alfaro, de 63 años y nacido en Rafaela, representa la máxima expresión del pragmatismo con una metodología centrada en la solidez defensiva, un orden estricto de las líneas de juego y la eficacia en el contragolpe y las jugadas a balón parado.

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Esta diferencia de conceptos se traduce en dinámicas de juego opuestas en el césped: mientras el libreto de Pochettino exige que el equipo asuma riesgos, la pizarra Albirroja de Alfaro prioriza la paciencia y los movimientos en bloque bajo hasta desgastar física y psicológicamente al adversario.

Fuera del césped, estas filosofías responden a modelos de liderazgo diferentes en los vestuarios. El técnico de Estados Unidos prioriza la exigencia física y la creatividad individual en el último tercio del campo. La estrategia de Alfaro, por el contrario, se fundamenta en una disciplina táctica que favorece el trabajo en equipo.

Batalla de pizarras

Pero para que la batalla de las pizarras sea efectiva, los técnicos deben contar con las piezas adecuadas, capaces de ejecutar el movimiento de piezas que diseñan sobre el tablero.

Para que el plan de Pochettino funcione sin fisuras será necesaria la velocidad de su capitán, la estrella estadounidense Christian Pulisic, así como del centrocampista del Juventus, Weston McKennie, para romper las filas defensivas paraguayas.

Por su parte, la resistencia de la Albirroja dependerá de Miguel Almirón y Julio ‘la Joya’ Enciso, con la misión de explorar los huecos que deje libre la resistencia estadounidense durante su fase de retroceso.

Y es que, si bien Estados Unidos parte con la ventaja de anfitrión, Paraguay arranca con el viento en contra por la lesión que arrastra ‘la Joya’. El atacante ha estado entrenando desde su llegada el pasado domingo a la ciudad de Santa Clara, en el estado de California, donde el club tiene su sede, apartado del grupo y su presencia en el terreno de juego para el primer partido de la Albirroja dependerá de su evolución en las próximas horas.