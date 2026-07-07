Giménez, de Rubio Ñu al fútbol peruano

Formado en Cerro Porteño, Juan José Giménez Delgado, de 23 años, tendrá su primera experiencia internacional, militando en el Sport Huancayo de Perú.

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Sin oportunidades en el Ciclón, el extremo pasó en 2024 en el Sportivo Ameliano y en la temporada siguiente de unió en el Laureado de Trinidad, en el que logró alcanzar un alto rendimiento en la temporada consagratoria en la División Intermedia.

En este 2026, Juanjo disputó 13 partidos con Rubio Ñu en el torneo Apertura.

Además de Giménez, la otras bajas ñuenses son: Elías Sarquis, Stevens Gómez, Pablo Ayala, César Villagra, Gustavo Manzur, Renzo Arzamendia, Santiago Frean, Sebastián Ruiz Díaz, Rodi Ferreira, Mauricio Roldán, Rodrigo Alborno, Elías Cardozo, Ánderson Leguizamón y Fernando Martínez.

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En contrapartida, se sumaron al plantel que dirige Felipe Giménez: Carlos Servín, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes, Rodrigo Ruiz Díaz, Alan Ledesma, Maximiliano Garrone, Tobías Leiva y Mauricio de Carvalho.