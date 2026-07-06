El 2 de Mayo presenta su décima incorporación

Tobías Gabriel Portillo Ávalos es un atacante de 21 años formado en Cerro Porteño y que registra 16 presentaciones con el primer elenco del Ciclón.
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El 2 de Mayo recurre a los servicios del delantero por recomendación del coordinador técnico “avícola” Diego Gavilán, que lo dirigió en las formativas del club de Barrio Obrero.
Portillo es el décimo fichaje del Gallo norteño en este mercado de pases invernal, después de Alexis Villalba, Ángel Aguilera, Alfredo Machado, César Gregorio Ramírez, Rodrigo Gómez, Fredy Silvero, Marcos Gómez, Estifen Díaz y Mario Ramírez.
El campeonato Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 del presente mes. En la primera fecha, los dirigidos por Eduardo Ledesma enfrentarán a Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.