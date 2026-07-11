El argentino Ramos, reincorporado a Rubio Ñu

Mariano Darío Ramos, marcador de punta por derecha, de 22 años, es la undécima incorporación de Rubio Ñu para el segundo tramo de la temporada.

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El atleta, que participó de la campaña consagratoria en la División Intermedia 2025, regresa a la Arboleda después de militar en Guaraní, en el que disputó nueve partidos.

En su primer ciclo en el Laureado, Ramos estuvo presente en 27 juegos en la Segunda categoría, demostrando una gran regularidad. El jugador se formó en River Plate.

Los nuevos componentes del plantel albiverde, dirigido técnicamente por Felipe Giménez, “Felipep”, son: Carlos Servín, Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Sergio Fretes, Rodrigo Ruiz Díaz, Alan Ledesma, Maximiliano Garrone, Tobías Leiva, Mauricio de Carvalho, Aarón Páez y Mariano Ramos.

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En contrapartida, los que dejaron la institución de Santísima Trinidad al cabo del campeonato Apertura, son: Elías Sarquis, Stevens Gómez, Pablo Ayala, César Villagra, Gustavo Manzur, Renzo Arzamendia, Juan José Giménez, Santiago Frean, Sebastián Ruiz Díaz, Rodi Ferreira, Mauricio Roldán, Rodrigo Alborno, Elías Cardozo, Ánderson Leguizamón, Fernando Martínez y Ángel Cardozo Lucena.

El campeonato Clausura se iniciará el viernes 24 de julio. Ese día, Rubio Ñu animará el primer partido. Será contra el Sportivo 2 de Mayo, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 16:00.