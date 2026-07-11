Nacional da la bienvenida a Cardozo Lucena

“¡Bienvenido a la Academia, Pika!”, señala el texto de presentación de Nacional se su nueva incorporación, Ángel Rodrigo Cardozo Lucena, de 31 años.

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El volante, formado en Libertad, viene de cumplir su segundo ciclo en Rubio Ñu, del que se marcha por una diferencia económica, seducido por el proyecto académico al mando del entrenador argentino Víctor Bernay.

Además de Libertad y Rubio Ñu, Cardozo Lucena militó igualmente en Cerro Porteño y tuvo su experiencia internacional en Argentina, en el Colón de Santa Fe.

Ángel es la tercera incorporación nacionalófila en este mercado de pases invernal, después del también mediocampista Jordan Federico Santacruz (30 años) y el zaguero central Rodrigo Melgarejo (24).