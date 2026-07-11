La UFI establece severas sanciones por violencia en la Liga Luqueña

Las determinaciones adoptadas por la Unión del Fútbol del Interior tienen como objetivo combatir en cierta medida la violencia. Los hechos ocurridos en Luque determinaron que dos de sus clubes pasen de la División superior desciendan a la segunda categoría, además de sancionar a un futbolista que agredió a un árbitro.

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El Capitán Andrés Insfrán y el 6 de Enero competirán en el 2027 en la categoría de Plata por hechos de violencia promovidos por sus adeptos durante la disputa de partidos distintos, uno de las categorías formativas y otro de Primera.

El popular Capí es una institución tradicional de la compañía Cañada San Rafael, mientras que el 6 de Enero es de Costa Sosa.

Los clubes castigados no podrán utilizar sus respectivos escenarios en el circuito de Ascenso. Además, el Capitán Insfrán deberá abonar 3.000.000 de guaraníes al personal policial Alexander Gómez Echauri, agredido por sus parciales.

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El futbolista Pedro Danilo Rojas Medina (31 años), del 6 de Enero, con breve paso en el profesionalismo en Sportivo Ameliano, en el 2022, fue suspendido por 24 meses y sancionado con 30 jornales por agredir (cabecear) a un árbitro.