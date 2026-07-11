Salto triunfal del General Caballero en Ka’arendy

Prendido en la lucha por los puestos de vanguardia, General Caballero de Juan León Mallorquín impuso su condición de local al muy venido a menos Encarnación FC, al que derrotó de manera ajustada 1-0, por la decimocuarta fecha de la División Intermedia.

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El gol cayó al minuto 16, por intermedio de Junior Cantero. El Rojo manejó los tiempos en Ka’arendy y si bien pudo ampliar su ventaja, el conjunto itapuense también inquietó su valla, aunque no tuvo puntería.

“General” llegó a 27 puntos, los mismos que Benjamín Aceval y 12 de Junio de Villa Hayes, que aún no disputaron sus duelos de la 14ª ronda.