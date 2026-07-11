Fútbol de Intermedia
11 de julio de 2026 a la - 17:09

Salto triunfal del General Caballero en Ka’arendy

Junior Cantero, en el festejo de su gol para General Caballero de Juan León Mallorquín, que derrotó por 1-0 a Encarnación FC.
Junior Cantero, en el festejo de su gol para General Caballero de Juan León Mallorquín, que derrotó por 1-0 a Encarnación FC.Club General Caballero JLM

General Caballero de Juan León Mallorquín se impuso este sábado sobre Encarnación FC por 1-0, dando un salto en la clasificación de la División Intermedia.

Por ABC Color

Prendido en la lucha por los puestos de vanguardia, General Caballero de Juan León Mallorquín impuso su condición de local al muy venido a menos Encarnación FC, al que derrotó de manera ajustada 1-0, por la decimocuarta fecha de la División Intermedia.

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El gol cayó al minuto 16, por intermedio de Junior Cantero. El Rojo manejó los tiempos en Ka’arendy y si bien pudo ampliar su ventaja, el conjunto itapuense también inquietó su valla, aunque no tuvo puntería.

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“General” llegó a 27 puntos, los mismos que Benjamín Aceval y 12 de Junio de Villa Hayes, que aún no disputaron sus duelos de la 14ª ronda.