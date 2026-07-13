Hoja de ruta del campeonato Clausura 2026

El segundo certamen liguero de la temporada se abrirá el viernes 24 de julio y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre. El torneo Clausura 2026 se disputará con el formato tradicional, con dos ruedas corridas, hasta totalizar 22 rondas.
Lea más: El mundialista Tim Payne llegó al país para ponerse la camiseta de Olimpia
La competencia otorga al campeón una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, define a los clasificados a los dos certámenes de la Conmebol mediante el puntaje acumulado y resuelve a los dos descendidos, a través del promedio.
Partidos de la primera fecha
Viernes 24
16:00 horas: 2 de Mayo vs. Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.
18:30: Cerro Porteño vs. Trinidense, en La Nueva Olla.
Sábado 25
16:00: Recoleta FC vs. San Lorenzo, en el Ricardo Grégor.
18:30: Ameliano vs. Nacional, en La Fortaleza de Villeta.
Domingo 26
16:00: Olimpia vs. Libertad, en el Defensores del Chaco.
18:30: Guaraní vs. Luqueño, en el Deportivo Capiatá.
La competencia tendrá continuidad de acuerdo al siguiente orden de juegos:
Segunda ronda
2 de Mayo vs. Cerro Porteño
Rubio Ñu vs. Ameliano
Nacional vs. Olimpia
Libertad vs. Recoleta FC
San Lorenzo vs. Guaraní
Luqueño vs. Trinidense
Tercera
Cerro Porteño vs. Luqueño
Trinidense vs. San Lorenzo
Guaraní vs. Libertad
Recoleta FC vs. Nacional
Olimpia vs. Rubio Ñu
Ameliano vs. 2 de Mayo
Cuarta
Ameliano vs. Cerro Porteño
2 de Mayo vs. Olimpia
Rubio Ñu vs. Recoleta FC
Nacional vs. Guaraní
Libertad vs. Trinidense
San Lorenzo vs. Luqueño
Quinta
Cerro Porteño vs. San Lorenzo
Luqueño vs. Libertad
Trinidense vs. Nacional
Guaraní vs. Rubio Ñu
Recoleta FC vs. 2 de Mayo
Olimpia vs. Ameliano
Sexta
Olimpia vs. Cerro Porteño
Ameliano vs. Recoleta FC
2 de Mayo vs. Guaraní
Rubio Ñu vs. Trinidense
Nacional vs. Luqueño
Libertad vs. San Lorenzo
Séptima
Cerro Porteño vs. Libertad
San Lorenzo vs. Nacional
Luqueño vs. Rubio Ñu
Trinidense vs. 2 de Mayo
Guaraní vs. Ameliano
Recoleta FC vs. Olimpia
Octava
Recoleta FC vs. Cerro Porteño
Olimpia vs. Guaraní
Ameliano vs. Trinidense
2 de Mayo vs. Luqueño
Rubio Ñu vs. San Lorenzo
Nacional vs. Libertad
Novena
Cerro Porteño vs. Nacional
Libertad vs. Rubio Ñu
San Lorenzo vs. 2 de Mayo
Luqueño vs. Ameliano
Trinidense vs. Olimpia
Guaraní vs. Recoleta FC
Décima
Guaraní vs. Cerro Porteño
Recoleta FC vs. Trinidense
Olimpia vs. Luqueño
Ameliano vs. San Lorenzo
2 de Mayo vs. Libertad
Rubio Ñu vs. Nacional
Undécima
Cerro Porteño vs. Rubio Ñu
Nacional vs. 2 de Mayo
Libertad vs. Ameliano
San Lorenzo vs. Olimpia
Luqueño vs. Recoleta FC
Trinidense vs. Guaraní
Decimosegunda
Trinidense vs. Cerro Porteño
Luqueño vs. Guaraní
San Lorenzo vs. Recoleta FC
Libertad vs. Olimpia
Nacional vs. Ameliano
Rubio Ñu vs. 2 de Mayo
Decimotercera
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo
Ameliano vs. Rubio Ñu
Olimpia vs. Nacional
Recoleta FC vs. Libertad
Guaraní vs. San Lorenzo
Trinidense vs. Luqueño
Decimocuarta
Luqueño vs. Cerro Porteño
San Lorenzo vs. Trinidense
Libertad vs. Guaraní
Nacional vs. Recoleta FC
Rubio Ñu vs. Olimpia
2 de Mayo vs. Ameliano
Decimoquinta
Cerro Porteño vs. Ameliano
Olimpia vs. 2 de Mayo
Recoleta FC vs. Rubio Ñu
Guaraní vs. Nacional
Trinidense vs. Libertad
Luqueño vs. San Lorenzo
Decimosexta
San Lorenzo vs. Cerro Porteño
Libertad vs. Luqueño
Nacional vs. Trinidense
Rubio Ñu vs. Guaraní
2 de Mayo vs. Recoleta FC
Ameliano vs. Olimpia
Decimoséptima
Cerro Porteño vs. Olimpia
Recoleta FC vs. Ameliano
Guaraní vs. 2 de Mayo
Trinidense vs. Rubio Ñu
Luqueño vs. Nacional
San Lorenzo vs. Libertad
Decimoctava
Libertad vs. Cerro Porteño
Nacional vs. San Lorenzo
Rubio Ñu vs. Luqueño
2 de Mayo vs. Trinidense
Ameliano vs. Guaraní
Olimpia vs. Recoleta FC
Decimonovena
Cerro Porteño vs. Recoleta FC
Guaraní vs. Olimpia
Trinidense vs. Ameliano
Luqueño vs. 2 de Mayo
San Lorenzo vs. Rubio Ñu
Libertad vs. Nacional
Vigésima
Nacional vs. Cerro Porteño
Rubio Ñu vs. Libertad
2 de Mayo vs. San Lorenzo
Ameliano vs. Luqueño
Olimpia vs. Trinidense
Recoleta FC vs. Guaraní
Vigesimoprimera
Cerro Porteño vs. Guaraní
Trinidense vs. Recoleta FC
Luqueño vs. Olimpia
San Lorenzo vs. Ameliano
Libertad vs. 2 de Mayo
Nacional vs. Rubio Ñu
Vigesimosegunda
Rubio Ñu vs. Cerro Porteño
2 de Mayo vs. Nacional
Ameliano vs. Libertad
Olimpia vs. San Lorenzo
Recoleta FC vs. Luqueño
Guaraní vs. Trinidense