Fútbol
13 de julio de 2026 a la - 10:22

Hoja de ruta del campeonato Clausura 2026

El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará al primer partido del campeonato Clausura 2026, a ser animado por Sportivo 2 de Mayo y Rubio Ñu, el próximo viernes 24, a las 16:00.
El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará al primer partido del campeonato Clausura 2026, a ser animado por Sportivo 2 de Mayo y Rubio Ñu, el próximo viernes 24, a las 16:00.Gentileza

El campeonato Clausura 2026 se iniciará el próximo viernes 24. En este material les presentamos los partidos de la primera fecha de manera desmenuzada, más las 21 rondas restantes que servirán de guía.

Por ABC Color

El segundo certamen liguero de la temporada se abrirá el viernes 24 de julio y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre. El torneo Clausura 2026 se disputará con el formato tradicional, con dos ruedas corridas, hasta totalizar 22 rondas.

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La competencia otorga al campeón una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, define a los clasificados a los dos certámenes de la Conmebol mediante el puntaje acumulado y resuelve a los dos descendidos, a través del promedio.

Partidos de la primera fecha

Viernes 24

16:00 horas: 2 de Mayo vs. Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

18:30: Cerro Porteño vs. Trinidense, en La Nueva Olla.

Sábado 25

16:00: Recoleta FC vs. San Lorenzo, en el Ricardo Grégor.

18:30: Ameliano vs. Nacional, en La Fortaleza de Villeta.

Domingo 26

16:00: Olimpia vs. Libertad, en el Defensores del Chaco.

18:30: Guaraní vs. Luqueño, en el Deportivo Capiatá.

La competencia tendrá continuidad de acuerdo al siguiente orden de juegos:

Segunda ronda

2 de Mayo vs. Cerro Porteño

Rubio Ñu vs. Ameliano

Nacional vs. Olimpia

Libertad vs. Recoleta FC

San Lorenzo vs. Guaraní

Luqueño vs. Trinidense

Tercera

Cerro Porteño vs. Luqueño

Trinidense vs. San Lorenzo

Guaraní vs. Libertad

Recoleta FC vs. Nacional

Olimpia vs. Rubio Ñu

Ameliano vs. 2 de Mayo

Cuarta

Ameliano vs. Cerro Porteño

2 de Mayo vs. Olimpia

Rubio Ñu vs. Recoleta FC

Nacional vs. Guaraní

Libertad vs. Trinidense

San Lorenzo vs. Luqueño

Quinta

Cerro Porteño vs. San Lorenzo

Luqueño vs. Libertad

Trinidense vs. Nacional

Guaraní vs. Rubio Ñu

Recoleta FC vs. 2 de Mayo

Olimpia vs. Ameliano

Sexta

Olimpia vs. Cerro Porteño

Ameliano vs. Recoleta FC

2 de Mayo vs. Guaraní

Rubio Ñu vs. Trinidense

Nacional vs. Luqueño

Libertad vs. San Lorenzo

Séptima

Cerro Porteño vs. Libertad

San Lorenzo vs. Nacional

Luqueño vs. Rubio Ñu

Trinidense vs. 2 de Mayo

Guaraní vs. Ameliano

Recoleta FC vs. Olimpia

Octava

Recoleta FC vs. Cerro Porteño

Olimpia vs. Guaraní

Ameliano vs. Trinidense

2 de Mayo vs. Luqueño

Rubio Ñu vs. San Lorenzo

Nacional vs. Libertad

Novena

Cerro Porteño vs. Nacional

Libertad vs. Rubio Ñu

San Lorenzo vs. 2 de Mayo

Luqueño vs. Ameliano

Trinidense vs. Olimpia

Guaraní vs. Recoleta FC

Décima

Guaraní vs. Cerro Porteño

Recoleta FC vs. Trinidense

Olimpia vs. Luqueño

Ameliano vs. San Lorenzo

2 de Mayo vs. Libertad

Rubio Ñu vs. Nacional

Undécima

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu

Nacional vs. 2 de Mayo

Libertad vs. Ameliano

San Lorenzo vs. Olimpia

Luqueño vs. Recoleta FC

Trinidense vs. Guaraní

Los dos últimos del promedio descenderán a la División Intermedia al cabo de la temporada.
Los dos últimos del promedio descenderán a la División Intermedia al cabo de la temporada.

Decimosegunda

Trinidense vs. Cerro Porteño

Luqueño vs. Guaraní

San Lorenzo vs. Recoleta FC

Libertad vs. Olimpia

Nacional vs. Ameliano

Rubio Ñu vs. 2 de Mayo

Decimotercera

Cerro Porteño vs. 2 de Mayo

Ameliano vs. Rubio Ñu

Olimpia vs. Nacional

Recoleta FC vs. Libertad

Guaraní vs. San Lorenzo

Trinidense vs. Luqueño

Decimocuarta

Luqueño vs. Cerro Porteño

San Lorenzo vs. Trinidense

Libertad vs. Guaraní

Nacional vs. Recoleta FC

Rubio Ñu vs. Olimpia

2 de Mayo vs. Ameliano

Decimoquinta

Cerro Porteño vs. Ameliano

Olimpia vs. 2 de Mayo

Recoleta FC vs. Rubio Ñu

Guaraní vs. Nacional

Trinidense vs. Libertad

Luqueño vs. San Lorenzo

Decimosexta

San Lorenzo vs. Cerro Porteño

Libertad vs. Luqueño

Nacional vs. Trinidense

Rubio Ñu vs. Guaraní

2 de Mayo vs. Recoleta FC

Ameliano vs. Olimpia

Decimoséptima

Cerro Porteño vs. Olimpia

Recoleta FC vs. Ameliano

Guaraní vs. 2 de Mayo

Trinidense vs. Rubio Ñu

Luqueño vs. Nacional

San Lorenzo vs. Libertad

Decimoctava

Libertad vs. Cerro Porteño

Nacional vs. San Lorenzo

Rubio Ñu vs. Luqueño

2 de Mayo vs. Trinidense

Ameliano vs. Guaraní

Olimpia vs. Recoleta FC

Decimonovena

Cerro Porteño vs. Recoleta FC

Guaraní vs. Olimpia

Trinidense vs. Ameliano

Luqueño vs. 2 de Mayo

San Lorenzo vs. Rubio Ñu

Libertad vs. Nacional

Vigésima

Nacional vs. Cerro Porteño

Rubio Ñu vs. Libertad

2 de Mayo vs. San Lorenzo

Ameliano vs. Luqueño

Olimpia vs. Trinidense

Recoleta FC vs. Guaraní

Vigesimoprimera

Cerro Porteño vs. Guaraní

Trinidense vs. Recoleta FC

Luqueño vs. Olimpia

San Lorenzo vs. Ameliano

Libertad vs. 2 de Mayo

Nacional vs. Rubio Ñu

Vigesimosegunda

Rubio Ñu vs. Cerro Porteño

2 de Mayo vs. Nacional

Ameliano vs. Libertad

Olimpia vs. San Lorenzo

Recoleta FC vs. Luqueño

Guaraní vs. Trinidense