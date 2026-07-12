El mundialista Tim Payne llegó al país para ponerse la camiseta de Olimpia

En la tarde de este domingo, el defensor neozelandés Tim Payne arribó oficialmente a territorio paraguayo para sumarse de inmediato a la disciplina de Olimpia. Tras cerrar su participación en la cita mundialista, el jugador llegó al país para ponerse la camiseta franjeada de cara a un exigente segundo semestre que incluye el torneo Clausura, la Copa Paraguay y los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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El defensor nacido en Auckland, cuya contratación ya había sido anunciada con anterioridad por la institución, el pasado 18 de junio, se integrará este lunes a los trabajos dirigidos por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez. El polivalente zaguero llega con ritmo de competencia absoluto y listo para acoplarse al plantel principal en Para Uno, ya que viene de disputar los tres partidos de su selección en la cita ecuménica.

Los detalles de un fichaje “exótico” que revoluciona Para Uno

Con su llegada ya consumada, Olimpia activa un proyecto que combina jerarquía internacional con un fuerte impacto comercial. Cabe recordar que el club adquirió el 70% de los derechos económicos del futbolista, procedente del Wellington Phoenix, con un contrato que lo vincula a la entidad decana por 18 meses (hasta diciembre de 2027) y con opción a un año más de prórroga.

👋🏻 Hi Tim!



El jugador neozelandés, Tim Payne, ya llegó a nuestro país para sumarse a Olimpia.



🔸El jugador disputó con su selección el Mundial 2026.



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Más allá de lo que pueda aportar en la defensa, el arribo del oceánico representa además un golpe de marketing para la directiva encabezada por Rodrigo “Coto” Nogués. Payne es una auténtica celebridad global en internet, con cerca de seis millones de seguidores en Instagram —impulsado por una masiva campaña digital del influencer argentino Valentín “El Scarso” Scarsini—, un fenómeno que la dirigencia busca capitalizar para seguramente atraer inversores extranjeros.

En lo personal, el desembarco del jugador en Sudamérica también responde a un deseo familiar: el propio Payne destacó que buscaba que su hijo se criara en el continente para estar cerca de las raíces hispanohablantes de su esposa.