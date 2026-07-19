Fútbol
19 de julio de 2026 a la - 13:15

El viernes se inicia el campeonato Clausura 2026

El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará el viernes el primer partido del campeonato Clausura 2026, a ser animado por Sportivo 2 de Mayo y Rubio Ñu, a las 16:00.
El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará el viernes el primer partido del campeonato Clausura 2026, a ser animado por Sportivo 2 de Mayo y Rubio Ñu, a las 16:00.Redes sociales

El próximo viernes se levantará el telón del campeonato Clausura 2026, con la disputa de dos partidos. El de primer turno será en Pedro Juan Caballero, mientras que el de fondo se cumplirá en Asunción.

Por ABC Color

El torneo Clausura 2026 se abrirá el viernes 24 y se extenderá hasta el lunes 30 noviembre, con el formato de desarrollo habitual, es decir todos contra todos, a dos ruedas, totalizando 22 rondas.

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El programa de la primera fecha de la competición es el siguiente:

Viernes 24

16:00 horas: 2 de Mayo vs. Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

18:30: Cerro Porteño vs. Trinidense, en La Nueva Olla.

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Sábado 25

16:00: Recoleta FC vs. San Lorenzo, en el Ricardo Grégor.

18:30: Ameliano vs. Nacional, en La Fortaleza de Villeta.

Domingo 26

16:00: Olimpia vs. Libertad, en el Defensores del Chaco.

18:30: Guaraní vs. Luqueño, en el Deportivo Capiatá.

La segunda ronda se desarrollará entre el martes 28 y el jueves 30, mientras que la tercera se cumplirá del sábado 1 al lunes 3 de agosto.