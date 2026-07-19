El viernes se inicia el campeonato Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 se abrirá el viernes 24 y se extenderá hasta el lunes 30 noviembre, con el formato de desarrollo habitual, es decir todos contra todos, a dos ruedas, totalizando 22 rondas.

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El programa de la primera fecha de la competición es el siguiente:

Viernes 24

16:00 horas: 2 de Mayo vs. Rubio Ñu, en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

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18:30: Cerro Porteño vs. Trinidense, en La Nueva Olla.

Sábado 25

16:00: Recoleta FC vs. San Lorenzo, en el Ricardo Grégor.

18:30: Ameliano vs. Nacional, en La Fortaleza de Villeta.

Domingo 26

16:00: Olimpia vs. Libertad, en el Defensores del Chaco.

18:30: Guaraní vs. Luqueño, en el Deportivo Capiatá.

La segunda ronda se desarrollará entre el martes 28 y el jueves 30, mientras que la tercera se cumplirá del sábado 1 al lunes 3 de agosto.