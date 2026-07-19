Movido mercado de pases para Cerro Porteño

Cerro Porteño dio el fin de semana la bienvenida a Iván Rodrigo Ramírez Segovia, lateral derecho de 31 años, que hizo gran parte de su carrera profesional en Libertad.

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Fichado en Atlántida Sport Club, “Súper” Ramírez se unió al Guma para formar parte de sus formativas, para luego escalar al plantel superior.

Antes de asentarse en Primera y llegar a los numerosos logros con la institución del barrio Las Mercedes, el marcador de punta fue cedido al Deportivo Santaní, Rubio Ñu, Godoy Cruz de Argentina, Guaraní y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Con anterioridad, el Ciclón había presentado a Agustín Almendra, Lucas Merolla (argentinos) y Alexis Cañete.

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En breve serán oficializados Ariel Gamarra, Manuel Roffo, Ángel Martínez y Derlis Rodríguez, quien regresa a Barrio Obrero luego de militar en Guaraní.

La nómina de bajas la componen: Cristhian Paredes, Rodrigo Melgarejo, Wilder Viera, Luis Amarilla, Gastón Giménez, Santiago Mosquera, Abel Luciatti, Fabrizio Peralta, Rodrigo Gómez, Alexis Martín Arias, Alan Soñora, Antonino Martínez, Tobías Portillo, Fredy Silvero, Mauricio de Carvalho y Édgar Páez.

El próximo viernes, Cerro Porteño enfrentará a Trinidense en La Nueva Olla, a las 18:30, por la primera fecha del campeonato Clausura 2026.

El gran objetivo de “la mitad más uno” es superar la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que lidiará con Palmeiras. El primer partido será el miércoles 12 de agosto en el Allianz Parque, en São Paulo, a las 19:00. La revancha será el miércoles 19, en la “capital del sentimiento”, en el mismo horario.