Derlis López y Juan Gabriel Benítez, en los estrenos de los grandes en el Clausura 2026

La expectativa por el retorno del fútbol paraguayo llegó a su punto final. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer las autoridades encargadas de impartir justicia en la primera fecha del Torneo Clausura de la Copa de Primera, certamen que se pone en marcha a partir de este viernes con una doble propuesta en la cartelera.

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En Barrio Obrero, la puesta en escena de Cerro Porteño ante Sportivo Trinidense tendrá el arbitraje principal de Derlis López. El juez del compromiso que se disputará en La Nueva Olla a partir de las 16:00 contará con el respaldo tecnológico de José Natanael Méndez, quien estará a cargo de la cabina del VAR para garantizar el control de las acciones.

Por su parte, el encuentro estelar del fin de semana quedará reservado para el domingo a las 16:00 en el estadio Defensores del Chaco, donde Olimpia y Libertad se verán las caras en una nueva edición del “Clásico Blanco y Negro”. Para este choque, la conducción principal recayó en el mundialista Juan Gabriel Benítez, mientras que las revisiones desde el VAR estarán bajo la responsabilidad de José Armoa. A continuación la nómina completa:

La cartelera inaugural

Sportivo 2 de Mayo vs. Rubio Ñu

Estadio: Río Parapití (Pedro Juan Caballero).

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Hora: 16:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

Cerro Porteño vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Nueva Olla (Barrio Obrero).

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y José Villagra.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Programación del sábado

Recoleta FC vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Ricardo Grégor (Campo Grande).

Hora: 16:00.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Sportivo Ameliano vs. Nacional

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry (Villeta).

Hora: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Christian Sosa.

Domingo se completa la primera

Olimpia vs. Libertad

Estadio: Defensores del Chaco (Sajonia).

Hora: 16:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Armoa.

AVAR: Eduardo Britos.

Guaraní vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Erico Galeano (Capiatá).

Hora: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Milciades Saldívar y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: José Cuevas.