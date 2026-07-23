Olimpia pasará más de cinco años sin jugar en su barrio

Hasta aquí, el estadio de Olimpia, que albergará un partido ceremonial de la Copa del Mundo 2030 solo pasó por maquetas, algunas reales, otras no, ya que en el enorme pozo que quedó tras la demolición del antiguo Manuel Ferreira no existe un solo ladrillo, una expresión apenas referencial, ya que en la actualidad, las estructuras son de concreto.

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El último partido en Para Uno fue el 29 de abril de 2024, con derrota por 1-0 contra la “sombra negra”, Sportivo Ameliano, por la decimoquinta fecha del torneo Apertura.

El derrumbe el añejo coliseo franjeado arrancó el 29 de noviembre de ese 2024, en el que meses antes el recinto fue redenominado Osvaldo Domínguez Dibb (en marzo), en honor al expresidente de la institución.

De acuerdo a la FIFA, los escenarios mundialistas deben estar listos un año antes del desarrollo de la edición 34 del Mundial, a cumplirse entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030.

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El objetivo de las autoridades franjeadas es inaugurar el escenario mundialista en el aniversario del 25 de julio de 2029, por lo que el más ganador de nuestro fútbol, mayor embajador del Paraguay a nivel de clubes, pasará más de un lustro en “modo nómada”, sin poder jugar en su barrio, Mariscal López, del que de hecho se marchó en parte hace un buen tiempo, con la edificación de la Villa Olimpia, situada en la Zona Norte de Fernando de la Mora.

Haciendo una comparación con el acérrimo rival de Olimpia, Cerro Porteño 2 años, 8 meses y 19 días entre su último partido en su antiguo coliseo y el primero en La Nueva Olla (2014/2017), que fue una ampliación y modernización, es decir que el estadio azulgrana no fue hecho de cero.