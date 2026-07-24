Fútbol
24 de julio de 2026 a la - 12:26

2 de Mayo vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Los jugadores de 2 de Mayo celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.@CopaDePrimera

2 de Mayo y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

2 de Mayo y Rubio Ñu disputan hoy el primer partido del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Gallo norteño de Eduardo Ledesma y el Albiverde de Felipe Giménez juegan la primera fecha a las 16:00, hora de Paraguay, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Rubio Ñu, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
2 de Mayo vs. Rubio Ñu, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

2 de Mayo vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

2 de Mayo vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

2 de Mayo vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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