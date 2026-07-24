A lo CR7, Matías Cáceres le da los puntos a 2 de Mayo en el inicio del Clausura

Un primer tiempo pálido y con equipos totalmente carentes de voracidad fue el reflejo de los primeros 45 minutos. Esta vez no hubo excusas: el clima era ideal para la práctica de fútbol y el impecable estado del campo de juego tampoco tuvo la culpa del pobre trámite. Ambas propuestas dejaron muchísimo que desear en la etapa inicial, un contraste insólito al tratarse de elencos urgidos que pelean palmo a palmo por la permanencia en la categoría, donde además de las limitaciones futbolísticas, la falta de actitud fue evidente.

Dentro de ese desarrollo apático, Rubio Ñu fue levemente mejor al intentar adueñarse de la pelota, aunque careció por completo de profundidad frente a un 2 de Mayo que dejó una postal bastante curiosa en la zona técnica: durante la mayor parte del tiempo se vio dando indicaciones al nuevo asistente técnico, Diego Gavilán, por encima del propio entrenador y cabeza de grupo, Eduardo Ledesma.

Recién en la recta final de la primera mitad llegaron las primeras dos aproximaciones del encuentro, ambas a favor de la visita. En la primera ocasión, la acción fue gestada desde la mediacancha por Marcelo Acosta, quien con un pase largo dejó de cara al disparo a Carlos Giménez, este ejecutó un zurdazo que se marchó por encima del larguero. Minutos después, nuevamente Acosta fue el gran protagonista del avance al enviar un centro desde la derecha que conectó en el segundo poste Estiven Pérez, con un cabezazo que llevaba destino de ángulo, pero Nicolás Rossi, atenazó con firmeza la pelota.

La etapa complementaria comenzó con un guion completamente distinto, con un Rubio Ñu electrizante. Apenas se jugaba el primer minuto de la segunda mitad cuando el albiverde logró inquietar con peligro real por intermedio de Sergio Fretes, quien recibió recostado por izquierda y, con una diagonal hacia el medio, eliminó la cobertura de Alberto Espínola para encontrar el resquicio perfecto y sacar el potente derechazo esquinado que se topó con la espectacular reacción del arquero Nicolás Rossi, quien voló recostado sobre su poste izquierdo y llegó justo a tiempo para meter el manotazo salvador y desviar el esférico al tiro de esquina.

Tras ese arranque prometedor, el trámite del partido volvió a diluirse gradualmente en la monotonía. Tal es así que hubo que esperar prácticamente hasta el último cuarto de hora para ver una nueva aproximación de peligro. Esta vez la oportunidad fue para el Sportivo 2 de Mayo, que asestó el tanto de la apertura en su primer avance. La jugada se originó en una incursión ofensiva de César Castro, quien dejó el esférico en tres cuartos de terreno para el recién ingresado, Fernando Matías Cáceres, este ensayó un formidable disparo que se incrustó en el ángulo derecho de Tomás Canteros, cuya espectacular volada terminó siendo estéril ante la precisión del remate.

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Tras encajar el tanto de la apertura, el entrenador ñuense, Felipe Giménez, movió la banca de inmediato y metió una triple variante en busca de emparejar el marcador. La apuesta casi le da frutos en el epílogo del encuentro, cuando el empate estuvo cerca sobre el cierre del partido. La jugada cumbre llegó tras un peligroso centro desde la derecha de Elías Alfonzo. En su intento por cerrar el envío, Alberto Espínola terminó direccionando involuntariamente el esférico hacia su propia portería. Cuando ya se cantaba el gol albiverde, el poste izquierdo de Nicolás Rossi jugó a favor del dueño de casa, rechazando el balón y manteniendo la diferencia mínima para sellar la victoria local.