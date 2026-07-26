Fútbol
26 de julio de 2026 a la - 10:29

Guaraní vs. Sportivo Luqueño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Los futbolistas de Guaraní celebran un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.SILVIO ROJAS

Guaraní y Sportivo Luqueño disputan hoy la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Guaraní y Sportivo Luqueño debutan en el torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Ariel Galeano y el Auriazul de Rodrigo López juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Sportivo Luqueño, por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. Sportivo Luqueño, por ABC Cardinal y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Sportivo Luqueño: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Guaraní vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. Sportivo Luqueño: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.