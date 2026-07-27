Fútbol
27 de julio de 2026 a la - 12:52

Video: Todos los goles de la fecha 1 del torneo Clausura 2026

Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Cerro Porteño en el partido de la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense festejan un gol en el partido frente a Cerro Porteño en el partido de la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

El torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay registró 12 goles en la fecha 1.

Por ABC Color

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo finalizó la primera fecha con 12 tantos: 2 de Mayo venció 1-0 a Rubio Ñu; Cerro Porteño perdió 2-1 con Sportivo Trinidense; Recoleta FC y San Lorenzo empataron 1-1; Sportivo Ameliano y Nacional igualaron 1-1; Libertad derrotó 1-0 a Olimpia y Sportivo Luqueño superó 2-1 a Guaraní.

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Luego de tres años, los grandes debutaron con derrotas: en el segundo certamen de Liga de 2023, el Decano había perdido 2-1 con Tacuary en el Manuel Ferreira, mientras que el Ciclón, 3-1 con Guaireña en La Nueva Olla. Ambos, en condición de local. La próxima ronda es el primer adelanto del campeonato: comienza el martes 28 y termina el jueves 30.

Torneo Clausura 2026: Los goles de la fecha 1