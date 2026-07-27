Video: Todos los goles de la fecha 1 del torneo Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo finalizó la primera fecha con 12 tantos: 2 de Mayo venció 1-0 a Rubio Ñu; Cerro Porteño perdió 2-1 con Sportivo Trinidense; Recoleta FC y San Lorenzo empataron 1-1; Sportivo Ameliano y Nacional igualaron 1-1; Libertad derrotó 1-0 a Olimpia y Sportivo Luqueño superó 2-1 a Guaraní.

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Luego de tres años, los grandes debutaron con derrotas: en el segundo certamen de Liga de 2023, el Decano había perdido 2-1 con Tacuary en el Manuel Ferreira, mientras que el Ciclón, 3-1 con Guaireña en La Nueva Olla. Ambos, en condición de local. La próxima ronda es el primer adelanto del campeonato: comienza el martes 28 y termina el jueves 30.

Torneo Clausura 2026: Los goles de la fecha 1