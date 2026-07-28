Fútbol
28 de julio de 2026 a la - 16:18

Orlando Gill sigue acumulado distinciones después del Mundial

Con una plaqueta recordatoria y emotivas frases, el arquero paraguayo Orlando Gill fue distinguido
La plaqueta conmemorativa entregada a los familiares del arquero Orlando Gill, sin que esté ausente el Pájaro Campana Junior

Con una plaqueta recordatoria y emotivas frases, el arquero paraguayo Orlando Gill fue distinguido por el Nihon Gakko, que siempre mantuvo el apoyo a la selección paraguaya con el acompañamiento del Pájaro Campana, cuya tradición sigue en la familia del don Cástulo Ortega.

Por ABC Color

La Comunidad Educativa del Nihon Gakko Escuela-Colegio-CNG Universidad-UNG de la ciudad de Fernando de la Mora distinguió al arquero Orlando Gill por su excelente desempeño en el arco de la selección paraguaya en la reciente Copa del Mundo 2026, que se celebró entre Estados Unidos-Canadá-México.

Desde la citada casa de estudios expresaron el enorme orgullo y a la vez agradecimiento a la labor que no solo el cupo a Orlando sino a todo el equipo paraguayo en el mundial.

Emotivas frases registradas en la plaqueta entregada a Orlando Gill por parte del Nihon Gakko
Emotivas frases registradas en la plaqueta entregada a Orlando Gill por parte del Nihon Gakko

“Aunque el camino en la Copa Mundial haya llegado a su fin, nos queda la satisfacción de haber visto a un equipo que representó con honor, entrega y la inquebrantable garra guaraní.

Gracias por devolver la ilusión a todo un país, por hacernos vibrar en cada partido y por demostrar que, con esfuerzo, disciplina y compromiso, Paraguay puede competir entre los mejores del mundo.

A nuestros jugadores, cuerpo técnico y a toda la afición paraguaya: este no es el final, sino el comienzo de nuevos desafíos”, se lee en el comunicado informativo divulgado por el centro de estudios primario-secundario y universitario.

¡Gracias, Albirroja! El orgullo de ser paraguayos permanece intacto.