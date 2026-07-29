Nacional sacude a Olimpia con triunfo en La Visera

Nacional firmó una actuación impecable, anuló por completo las principales armas de Olimpia y lo derrotó con autoridad por 2-0 para quedarse con los tres puntos en su casa. La Academia fue superior de principio a fin y profundizó el mal momento del Decano, que sufrió su segunda derrota consecutiva y dejó más dudas que certezas.

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Más allá del resultado, lo que más preocupa en campamento franjeado es el funcionamiento. El equipo está lejos de mostrar el ritmo, la intensidad, la velocidad y la precisión que lo llevaron a conquistar el torneo Apertura. Parece un conjunto distinto, desconocido, y cuesta encontrar respuestas a lo realizado durante la pausa por el Mundial, ya que el trabajo no se refleja en el campo de juego.

En cuanto a los rendimientos individuales, el mediocampo sigue sin recuperar su nivel. Juanfer Alfaro fue uno de los pocos que mostró destellos de buen fútbol, mientras que las variantes introducidas por Pablo “Vitamina” Sánchez tampoco dieron resultado. Richard Ortiz y Rubén Lezcano estuvieron lejos de su mejor versión y Braian Romero continúa sin poder convertir ni generar verdadero peligro en el área rival.

El primer tiempo fue equilibrado, aunque con pocas emociones. Ninguno de los equipos asumió plenamente el protagonismo. Olimpia tuvo más tiempo la pelota, pero nunca encontró profundidad. Romeo Benítez estuvo impreciso, Rubén Lezcano no logró desequilibrar, Braian Romero pasó inadvertido y Eduardo Delmás tampoco consiguió convertirse en el conductor que necesitaba el equipo.

Nacional aprovechó esas falencias. Fabricio Jara, de gran despliegue en la mitad de la cancha, inició un rápido contragolpe dio el pase a Hugo Iván Valdez que terminó con un centro al área. Gustavo Vargas despejó de manera deficiente y el balón le quedó servido a Josué Colmán, quien sacó un potente remate de primera para vencer a Gastón Olveira y abrir el marcador para la Academia.

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⚽️¡LE PEGÓ COMO VENÍA! Josué Colmán marcó el primero para Nacional.



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Con pocas ideas y sin claridad en los metros finales, Olimpia intentó reaccionar, pero nunca encontró el camino hacia el empate. Así se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Vitamina Sánchez mantuvo la estructura y confió en los mismos protagonistas, pero el equipo siguió sin encontrar soluciones para revertir el desarrollo del partido.

Víctor Bernay, en cambio, acertó plenamente con las modificaciones. El entrenador de Nacional envió al campo a Roque Santa Cruz y Orlando Gaona Lugo, apostando a explotar los espacios que dejaba Olimpia en defensa.

Los cambios dieron resultado de inmediato. Gaona Lugo desbordó por el sector derecho y envió un centro preciso para que Roque Santa Cruz definiera con su habitual jerarquía y estableciera el 2-0. Aunque todavía quedaba mucho tiempo por jugar, el segundo gol terminó por sentenciar el encuentro, ya que el Decano jamás encontró argumentos futbolísticos para reaccionar.

😱¡LA INEXORABLE LEY DEL EX! Roque Santa Cruz anotó el segundo ante Olimpia.



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Ni los ingresos de Hugo Sandoval, Pedro Zarza y Sebastián Ferreira lograron cambiar el panorama. Olimpia volvió a exhibir una preocupante falta de funcionamiento colectivo y ahora deberá decidir rápidamente dónde concentrará sus esfuerzos.

😮¡NO SE PUEDE CREER! Hugo Sandoval tuvo la oportunidad del descuento para Olimpia.



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El desafío internacional por la Copa Sudamericana aparece en el horizonte y, con el nivel mostrado en estas dos primeras fechas del Clausura, el panorama no resulta alentador.