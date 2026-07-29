El arranque del torneo dejó cuentas pendientes en ambos campamentos. Por un lado, la “Academia” inició su marcha con un empate de 1-1 frente a Sportivo Ameliano en La Fortaleza de Villeta; si bien rescatar la unidad como visitante no es un mal resultado, el tricolor entiende que para pelear en la parte alta de la tabla debe hacer de La Visera una fortaleza inexpugnable, frente al campeón defensor.

Por el otro, la presión aprieta con mayor fuerza en el sector franjeado. El Decano llega golpeado tras tropezar en el debut al caer por 1-0 ante Libertad en el clásico “blanco y negro” disputado en el Defensores del Chaco. Sin espacio para lamentos, el conjunto comandado por Pablo “Vitamina” Sánchez necesita reaccionar de inmediato, reencontrarse con su mejor versión futbolística y despejar rápidamente los fantasmas del mal estreno.

Nacional vs. Olimpia: Segunda fecha del Clausura en vivo

18:30 Nacional y Olimpia frente a frente

Tras la orden del árbitro Derlis López, la pelota ya rueda sobre el césped del estadio Arsenio Erico. Nacional y Olimpia protagonizan un apasionante enfrentamiento por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo, en un duelo de alto voltaje donde ambos equipos buscarán imponer sus condiciones. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

17:30 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, presentará el siguiente equipo para visitar a Nacional: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Pedro Zarza, Braian Romero y Bernardo Romeo Benítez. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Nacional en el Estadio Arsenio Erico.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/xdJnvpArII — Club Olimpia (@elClubOlimpia) July 29, 2026

17:30 Nacional, con once definido

El conductor Tricolor, Víctor Bernay anuncia el siguiente once para recibir a Olimpia: Santiago Rojas; Juan Segundo Feliu, Mauro Coronel, Thomas Gutiérrez y Juan Sebastián Vargas; Fabrizio Jara, Roberto Ramírez, Leandro Meza y Hugo Iván Valdez; Josué Colman y Lucas González. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

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Nacional vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Olimpia y Nacional disputan hoy la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Nacional y Olimpia van por la primera victoria en el Clausura

Nacional y Olimpia protagonizarán el partido estelar del miércoles por la segunda fecha del campeonato Clausura, en busca de su primera victoria. El duelo será en La Visera, a las 18:30.

Olimpia, con dos modificaciones para el duelo contra Nacional

Olimpia enfrentará este miércoles a Nacional en La Visera de Barrio Obrero, a las 18:30. El entrenador Pablo Andrés Sánchez prepara dos modificaciones.

Municipalidad de Asunción aprueba planos del estadio mundialista de Olimpia

La Municipalidad de Asunción aprobó los planos para la construcción del estadio de Olimpia, la sede paraguaya para el Mundial 2030. A partir de ahora, manos a la obra.

Olimpia tendrá nueva marca deportiva a partir del 2027

A partir del 2027, Olimpia tendrá una nueva marca deportiva. La actual, originaria de Estados Unidos, será reemplazada por un sello británico que promete grandes innovaciones.

Libertad vence a Olimpia y se apodera del clásico blanco y negro

Libertad se quedó con el primer clásico blanco y negro del torneo Clausura al derrotar por 1-0 a Olimpia, este domingo en Sajonia. El Gumarelo comenzó con el pie derecho una nueva etapa bajo la conducción de Nelson Haedo Valdez, quien celebró un triunfo en su estreno como entrenador en la máxima categoría. Rodrigo Villalba, el verdugo.

Ameliano y Nacional inician el Clausura con un apretón de manos en Villeta

Sportivo Ameliano y Nacional empezaron el Clausura con un apretón de manos, tras igualar 1-1, en el duelo disputado en La Fortaleza del Pikysyry, en la ciudad de Villeta. La “V” Azulada dominó gran parte del encuentro y se puso en ventaja con el tanto de Richar Torales en el complemento, pero el “tricolor” reaccionó a tiempo y llegó a la paridad gracias a la anotación de Hugo Adrián Benítez.