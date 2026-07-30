La histórica marca de Olimpia y Cerro Porteño con sus derrotas

Cerro Porteño y Olimpia perdieron en las dos primeras fechas del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón cayó 2-1 ante Sportivo Trinidense en La Nueva Olla y 2-1 contra 2 de Mayo en el Río Parapití, mientras que el Decano, campeón del torneo Apertura 2026, 1-0 con Libertad en el Defensores del Chaco y 2-0 con Nacional en el Arsenio Erico.

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Los resultados del Azulgrana y del Franjeado marcaron un registro histórico en el fútbol paraguayo: por primera vez (desde 1913) los grandes del país pierden los dos primeros encuentros de un campeonato al mismo tiempo. En consecuencia, los dirigidos por Ariel Holan y los conducidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez ocupan el penúltimo y último puestos, respectivamente, sin punto.

Los antecedentes de las últimas dos derrotas en el comienzo de un torneo

Tanto Cerro Porteño como Olimpia sí tienen antecedentes de dos caídas en el inicio de un certamen de Liga: la última vez del Ciclón fue en 1982, mientras que mal arranque anterior del Decano fue en el torneo Clausura 2023, perdiendo 2-1 con Tacuary en el Manuel Ferreira y 3-2 con Resistencia en el Antonio Aranda de Ciudad del Este.