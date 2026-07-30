Nacional
30 de julio de 2026 a la - 12:40

Roque Santa Cruz: de comentarista en el Mundial a un nuevo gol vs. Olimpia

Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Roque Santa Cruz ingresó en el segundo tiempo y sentenció la victoria de Nacional sobre Olimpia con un gol a los 62 minutos.

Por ABC Color

Roque Santa Cruz parece interminable. Con 44 años y después de comentar el Mundial 2026 durante más de un mes para Telemundo Deportes, el histórico atacante del fútbol paraguayo fue uno de los goleadores de la victoria 2-0 de Nacional sobre Olimpia por la segunda fecha del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.

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Ausente en el debut contra Sportivo Ameliano (1-1) en Villeta, Santa Cruz fue convocado por Víctor Bernay para el partido frente al Decano. El delantero arrancó en el banco de suplentes e ingresó en la complementaria para disputar el última tramo de un juego especial para él: ante el club en el que debutó, retornó en 2016 y logró un total de 10 títulos.

Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Roque marcó el segundo en una salida rápida de la Academia. A los 62′, tan solo tres minutos luego de entrar al campo en lugar de Lucas González, el atacante finalizó una asistencia de Orlando Gaona Lugo y sepultó todas las posibilidades de reacción y remontada del campeón en el estadio Arsenio Erico. Pero además, fue el quinto tanto contra el Rey de Copas desde la partida en 2021.

Roque Santa Cruz: Los goles contra Olimpia

Este gol de Roque Santa Cruz contra Olimpia es el primero con la camiseta de Nacional. Las anteriores cuatro anotaciones fueron defendiendo la casaca de Libertad: uno en la victoria 1-0 por el torneo Apertura 2022 (07/05); uno en la goleada 4-2 en el torneo Clausura 2022 (20/07); uno en el 4-0 por la Copa Paraguay 2022 (07/09) y uno en el triunfo 2-1 en la Supercopa Paraguay 2024 (23/01).

Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Roque Santa Cruz (24), futbolista de Nacional, celebra un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Los cinco goles de Roque Santa Cruz a Olimpia

  • 1- Con Libertad: 1-0 en el Torneo Apertura 2022
  • 2- Con Libertad: 4-2 en el Torneo Clausura 2022
  • 3- Con Libertad: 4-0 en la Copa Paraguay 2022
  • 4- Con Libertad: 2-1 en la Supercopa Paraguay 2024
  • 5- Con Nacional: 2-0 en el Torneo Apertura 2026