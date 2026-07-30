Roque Santa Cruz: de comentarista en el Mundial a un nuevo gol vs. Olimpia

Roque Santa Cruz parece interminable. Con 44 años y después de comentar el Mundial 2026 durante más de un mes para Telemundo Deportes, el histórico atacante del fútbol paraguayo fue uno de los goleadores de la victoria 2-0 de Nacional sobre Olimpia por la segunda fecha del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay.

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Ausente en el debut contra Sportivo Ameliano (1-1) en Villeta, Santa Cruz fue convocado por Víctor Bernay para el partido frente al Decano. El delantero arrancó en el banco de suplentes e ingresó en la complementaria para disputar el última tramo de un juego especial para él: ante el club en el que debutó, retornó en 2016 y logró un total de 10 títulos.

Roque marcó el segundo en una salida rápida de la Academia. A los 62′, tan solo tres minutos luego de entrar al campo en lugar de Lucas González, el atacante finalizó una asistencia de Orlando Gaona Lugo y sepultó todas las posibilidades de reacción y remontada del campeón en el estadio Arsenio Erico. Pero además, fue el quinto tanto contra el Rey de Copas desde la partida en 2021.

😱¡LA INEXORABLE LEY DEL EX! Roque Santa Cruz anotó el segundo ante Olimpia.



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Roque Santa Cruz: Los goles contra Olimpia

Este gol de Roque Santa Cruz contra Olimpia es el primero con la camiseta de Nacional. Las anteriores cuatro anotaciones fueron defendiendo la casaca de Libertad: uno en la victoria 1-0 por el torneo Apertura 2022 (07/05); uno en la goleada 4-2 en el torneo Clausura 2022 (20/07); uno en el 4-0 por la Copa Paraguay 2022 (07/09) y uno en el triunfo 2-1 en la Supercopa Paraguay 2024 (23/01).

Los cinco goles de Roque Santa Cruz a Olimpia