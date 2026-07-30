Programa de la segunda fecha del octogonal del Nacional B

La decimoquinta edición del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, con la intervención inicial de 14 clubes, de los cuales seis quedaron al margen tras el cierre de la fase regular, otorga al monarca una plaza directa a la División Intermedia 2026.
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De esta segunda etapa participan ocho elencos, que juegan con el formato de todos contra todos, a dos ruedas (14 fechas). Los cuatro primeros avanzarán a las semifinales.
Todos los enfrentamientos de la segunda fecha del octogonal se desarrollarán el próximo domingo, tres en el departamento del Alto Paraná y uno en Itapúa.
El choque más llamativo sin dudas es el que sostendrán 3 de Febrero de Ciudad del Este y Quinceno FC de Itapé, campeón de la edición pasada con su denominación tradicional, el 15 de Mayo.