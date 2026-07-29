Sol de América elimina a River Plate y avanza a la tercera fase de la Copa Paraguay

El Danzarín resolvió el compromiso con los goles de Pablo Aranda y Alan Pereira, suficientes para asegurar su presencia en la tercera fase de la Copa de Todos.
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Con este triunfo, el conjunto de Villa Elisa avanzó a los dieciseisavos de final, donde tendrá como rival a Sportivo Trinidense en busca de un lugar entre los mejores del torneo.
Síntesis
River Plate 0-Sol de América 2
Estadio: Jardines del Kelito. Árbitro: Carlos Figueredo. Asistentes: Félix Arzamendia y Félix Cantero. Cuarto árbitro: Nelson Palma.
River Plate: Pablo Gavilán; Walter Martínez, Mario Ferreira, Willian Alonzo y Ronaldo Galeano (77’ Diego Arrúa); Mateo Bazán (50’ Rodrigo Fariña), Arnaldo Román (46’ Marcelo Montiel), Brian Mendoza y Gustavo Verón (46’ Germán Núñez); Víctor Berrío y Francisco Bareiro (63’ Kevin Espinoza). D.T.: Orlando Bordón.
Sol de América: Tulio Schwarz; Pablo Aranda, Rodrigo Duarte, Juan Patiño y Wilson Ibarrola; Jorge Mora (66’ Orlando Jara), Brahian Fernández, Axel Silva (82’ Matías Paredes) y Marcos Gaona (62’ Pablo Viudez); Orlando Colmán (62’ Gerardo Kovacs) y Alan Pereira (82’ Santiago Rossi). D.T.: Héctor Marecos.
Goles: 45’+10’ Pablo Aranda y 76’ Alan Pereira (SA). Amonestados: 5’ Arnaldo Román, 21’ Mario Ferreira, 45’+3’ Mateo Bazán, 73’ Brian Mendoza (RP); 57’ Orlando Colmán, 60’ Jorge Mora, 80’ Axel Silva (SA).