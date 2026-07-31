Fútbol
31 de julio de 2026 a la - 11:30

¿Cómo es la fecha 3 y cuándo juegan Cerro Porteño y Olimpia?

Matías Espinoza, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Matías Espinoza, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

El torneo Clausura 2026 de Paraguay finalizó la fecha 2 con Cerro Porteño y Olimpia en el fondo de la tabla. El campeonato disputa este fin de semana el tercer capítulo.

Por ABC Color

La fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay finalizó con los triunfos de Guaraní y Libertad (el domingo juegan el clásico). Pero también, con un registro histórico: por primera vez desde 1913, Olimpia y Cerro Porteño no ganaron en las dos primeras jornadas al mismo tiempo y ocupan las últimos lugares de la tabla con 0.

Lea más: La histórica marca de Olimpia y Cerro Porteño con sus derrotas

Después del primer adelanto del campeonato, el tercer capítulo arranca el sábado 1 de agosto: a las 16:00, hora de Paraguay, 2 de Mayo, uno de los tres líderes, visita a Sportivo Ameliano en el Ameliano Villeta de Villeta. Posteriormente, el Ciclón de Ariel Holan recibe a Sportivo Luqueño, a las 18:30, en La Nueva Olla de Asunción.

Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia dejan el campo de juego al finalizar el primer tiempo del partido frente a Nacional por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Olimpia y el clásico Guaraní vs. Libertad

La acción continúa el domingo 2 con otros dos encuentros en la capital paraguaya. En el Defensores del Chaco, desde las 16:00, el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta a Rubio Ñu, uno de los dos comprometidos con el descenso. Luego, el clásico entre el Aborigen de Ariel Galeano y el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, otro de los punteros: es a las 18:30, en La Arboleda.

Y para finalizar la rueda, Sportivo Trinidense, que ocupa el primer puesto de la clasificación por diferencia de goles, es local de San Lorenzo, ubicado en zona roja en el promedio: empieza a las 16:00, en el Martín Torres. Y por último, Recoleta FC de Jorge González y Nacional de Víctor Bernay juegan a las 18:30 en el Ricardo Gregor.

Matías López, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.
Matías López, futbolista de Guaraní, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.

Torneo Clausura 2026: Partidos de la fecha 3

Sábado 1 de agosto

Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo: 16:00, Ameliano Villeta

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño: 18:30, La Nueva Olla

Domingo 2 de agosto

Olimpia vs. Rubio Ñu: 16:00, Manuel Ferreira

Guaraní vs. Libertad: 18:30, La Arboleda

Lunes 3 de agosto

Sportivo Trinidense vs. San Lorenzo: 16:00, Martín Torres

Recoleta FC vs. Nacional: 18:30, Ricardo Gregor