¿Cómo es la fecha 3 y cuándo juegan Cerro Porteño y Olimpia?

La fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay finalizó con los triunfos de Guaraní y Libertad (el domingo juegan el clásico). Pero también, con un registro histórico: por primera vez desde 1913, Olimpia y Cerro Porteño no ganaron en las dos primeras jornadas al mismo tiempo y ocupan las últimos lugares de la tabla con 0.

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Después del primer adelanto del campeonato, el tercer capítulo arranca el sábado 1 de agosto: a las 16:00, hora de Paraguay, 2 de Mayo, uno de los tres líderes, visita a Sportivo Ameliano en el Ameliano Villeta de Villeta. Posteriormente, el Ciclón de Ariel Holan recibe a Sportivo Luqueño, a las 18:30, en La Nueva Olla de Asunción.

Olimpia y el clásico Guaraní vs. Libertad

La acción continúa el domingo 2 con otros dos encuentros en la capital paraguaya. En el Defensores del Chaco, desde las 16:00, el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta a Rubio Ñu, uno de los dos comprometidos con el descenso. Luego, el clásico entre el Aborigen de Ariel Galeano y el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez, otro de los punteros: es a las 18:30, en La Arboleda.

Y para finalizar la rueda, Sportivo Trinidense, que ocupa el primer puesto de la clasificación por diferencia de goles, es local de San Lorenzo, ubicado en zona roja en el promedio: empieza a las 16:00, en el Martín Torres. Y por último, Recoleta FC de Jorge González y Nacional de Víctor Bernay juegan a las 18:30 en el Ricardo Gregor.

Torneo Clausura 2026: Partidos de la fecha 3

Sábado 1 de agosto

Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo: 16:00, Ameliano Villeta

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Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño: 18:30, La Nueva Olla

Domingo 2 de agosto

Olimpia vs. Rubio Ñu: 16:00, Manuel Ferreira

Guaraní vs. Libertad: 18:30, La Arboleda

Lunes 3 de agosto

Sportivo Trinidense vs. San Lorenzo: 16:00, Martín Torres

Recoleta FC vs. Nacional: 18:30, Ricardo Gregor