Juan Gabriel Benítez arbitrará a Cerro y Blas Romero a Olimpia

Para el duelo de este viernes en el estadio La Nueva Olla, donde Cerro Porteño recibirá a Sportivo Luqueño, el encargado de impartir justicia será el árbitro mundialista Juan Gabriel Benítez. El juez principal estará acompañado y respaldado desde la tecnología por Carlos Paul Benítez, quien estará a cargo del manejo del VAR para supervisar cada jugada fina del encuentro.

Por su parte, el otro gigante del fútbol paraguayo, Olimpia, verá acción el próximo domingo haciendo de local en el estadio Defensores del Chaco frente a Rubio Ñu. Para este compromiso, la comisión arbitral apostó por Blas Romero como el juez principal, y estará asistido tecnológicamente desde el VAR por Carlos Figueredo.

La cartelera sabatina

Sportivo Ameliano vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry.

Hora: 16:00.

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Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Nueva Olla.

Hora: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Esteban Testta.

El programa del domingo

Olimpia vs. Rubio Ñu

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 16:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Britos.

Guaraní vs. Libertad

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Carmelo Candia y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Armoa.

AVAR: José Cuevas.

Lunes se completa la tercera

Sportivo Trinidense vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Martín Torres.

Hora: 16:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Méndez.

AVAR: Nancy Fernández.

Recoleta FC vs. Nacional

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: José Villagra y Derlys González.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.