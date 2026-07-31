La histórica tabla de posiciones del fútbol paraguayo: Cerro y Olimpia...

El torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay bajó el jueves la persiana de la segunda fecha (primer adelanto). La ronda culminó con los triunfos de Guaraní y Libertad, que superaron 1-0 a San Lorenzo en el Gunther Vogel y 4-1 a Recoleta FC en La Huerta respectivamente. Pero también, la jornada dejó una marca histórica y vergonzosa para los grandes.

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La tabla de posiciones tiene a un líder por el formato de campeonato: Sportivo Trinidense de José Arrúa. La diferencia de goles ubica al Triki de José Arrúa en el primer puesto con 6 unidades, mismo puntaje que el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez y 2 de Mayo de Diego Gavilán y Eduardo Ledesma, que también 6, pero están en el segundo y tercer lugares respectivamente.

Pero el principal impacto de la tabla está en el fondo: Cerro Porteño de Ariel Holan es penúltimo y Olimpia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez (campeón del torneo Apertura 2026) es último con 0 cada uno. Por primera vez desde 1913, el Ciclón y el Decano pierden sus dos primeros encuentros al mismo tiempo. Entre ambos, el Franjeado ni siquiera convirtió en sus presentaciones.

Torneo Clausura 2026: La tabla de posiciones