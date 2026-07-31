Fútbol
31 de julio de 2026 a la - 12:26

La histórica tabla de posiciones del fútbol paraguayo: Cerro y Olimpia...

Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Culminó la fecha 2 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo y la tabla de posiciones registra posiciones históricas de los grandes.

Por ABC Color

El torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay bajó el jueves la persiana de la segunda fecha (primer adelanto). La ronda culminó con los triunfos de Guaraní y Libertad, que superaron 1-0 a San Lorenzo en el Gunther Vogel y 4-1 a Recoleta FC en La Huerta respectivamente. Pero también, la jornada dejó una marca histórica y vergonzosa para los grandes.

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La tabla de posiciones tiene a un líder por el formato de campeonato: Sportivo Trinidense de José Arrúa. La diferencia de goles ubica al Triki de José Arrúa en el primer puesto con 6 unidades, mismo puntaje que el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez y 2 de Mayo de Diego Gavilán y Eduardo Ledesma, que también 6, pero están en el segundo y tercer lugares respectivamente.

Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Sportivo Trinidense celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 2 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

Pero el principal impacto de la tabla está en el fondo: Cerro Porteño de Ariel Holan es penúltimo y Olimpia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez (campeón del torneo Apertura 2026) es último con 0 cada uno. Por primera vez desde 1913, el Ciclón y el Decano pierden sus dos primeros encuentros al mismo tiempo. Entre ambos, el Franjeado ni siquiera convirtió en sus presentaciones.

Torneo Clausura 2026: La tabla de posiciones

La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026.
La tabla de posiciones del torneo Clausura 2026.