Video: Todos los goles de la fecha 2 del torneo Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo disputó íntegramente la fecha 2: Rubio Ñu y Sportivo Ameliano empataron 1-1; Cerro Porteño perdió 2-1 con 2 de Mayo; Sportivo Trinidense goleó 4-1 a Sportivo Luqueño; Nacional derrotó 2-0 a Olimpia; Guaraní superó 1-0 a San Lorenzo y Libertad, 4-1 a Recoleta FC. En total, la ronda registró 18 goles.

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Tal y como en la primera jornada, todos los encuentros tuvieron tantos, pero el arranque del campeonato tuvo 12. Por ende, fueron 6 anotaciones más y en dos ruedas, son 30 en total, de los cuales el Triki, líder con 6 puntos, anotó 6, siendo el más goleador, mientras que el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez es el único equipo que todavía no convirtió.

Torneo Clausura 2026: Los goles de la fecha 2