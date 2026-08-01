Ameliano frena la marcha ideal de 2 de Mayo, con su tercera paridad al hilo

El primer tiempo tuvo un claro dueño: Sportivo Ameliano. Con una posesión asfixiante, el equipo local dictó las reglas del juego gracias al criterio de Valentín Larralde y Raúl Cabral, auténticos faros en la medular, sumados al vértigo y la profundidad que desataban por las bandas los extremos Édgar Páez y Luis Ayala. Sin embargo, el libreto local flaqueó en el momento de la verdad. La asignatura pendiente fue abastecer con ventaja a su única referencia ofensiva, un delantero terminó completamente absorbido la dupla de centrales.

Aunque la posesión del balón le pertenecía al rival, cada ráfaga ofensiva del Sportivo 2 de Mayo desprendía aroma a gol. Con una paciencia quirúrgica, el “Gallo Norteño” aceptó el rol secundario en la tenencia, pero echó el cerrojo en los metros finales con una actuación colosal de su zaga central. Ambos defensores montaron una jaula impenetrable para secar por completo a Richard Torales, neutralizando cualquier intento de conexión. A partir de esa solidez asfixiante, el cuadro pedrojuanino apostó por un pragmatismo puro y letal, transformando cada recuperación en un ataque directo sin titubeo.

La primera sensación de peligro llevó la firma del conjunto dirigido por Roberto Nanni. Todo nació de una magnífica acción colectiva que culminó con un preciso centro rasante de Jesús Abel Paredes desde el callejón izquierdo. El envío encontró la llegada de Édgar Páez —el juvenil cedido por Cerro Porteño—, quien empalmó el balón de primera con un potente derechazo. Sin embargo, el remate salió demasiado centrado, permitiendo que el portero Nicolás Rossi se luzca con una segura atajada para apagar las alarmas.

Cerca de la mediahora el Gallo Norteño avisó de sus intenciones con una jugada de puro oportunismo. Óscar Romero Romero peinó el esférico con precisión dentro del área para asistir a Pedro Delvalle, quien controló el balón con categoría. Pese a tener la marca de Julio González encima, logró sacar un derechazo sorpresivo. Sin embargo, el remate careció de la potencia necesaria y terminó facilitando la tarea del guardameta Sánchez, quien se ubicó con solvencia para embolsar el balón sin dar rebote.

Cuando iba llegando el cierre de la primera mitad, el visitante dio el golpe con una gran transición ofensiva. En apenas dos toques, el balón llegó a los dominios de Alexis Fariña, quien sobre la línea central vio el panorama perfecto para filtrar un pase profundo hacia el sector derecho para Jorge Sanguina, quien convertido wing, ganó la línea de fondo y sacó el centro rasante, que en el área chica superó la estirada de Ángel Sánchez, y en su afán por evitar que la pelota le llegara a Pedro Delvalle, Andrea Falabella terminó batiendo su propia valla para la apertura del marcador.

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Lejos de conformarse con la mínima ventaja, el Gallo Norteño, fue al frente, arrinconando a su rival sobre el pitazo final de la primera etapa y generando una doble ocasión para estirar la diferencia. Primero avisó César Castro con un zurdazo esquinado y rasante, que el arquero Ángel Sánchez desvió el balón al tiro de esquina, que derivó en el córner corto para Alexis Fariña, este envió el centro al segundo poste donde encontró la cabeza de Jorge Sanguina, quien conectó un frentazo a contrapierna que exigió otra espectacular estirada providencial de Sánchez.

En la complementaria, 2 de Mayo apeló a jugar con la desesperación del rival: se abroqueló con orden en su propio terreno y pobló la defensa para blindar el triunfo parcial. Con este escenario, la “V” azulada asumió el protagonismo absoluto, aunque chocó una y otra vez contra el infranqueable cerrojo visitante. Sin embargo, el empate estuvo a centímetros de gestarse en los pies de Cristhian Ocampos, quien conectó un centro rasante que llegó desde la derecha con un violento derechazo que hizo temblar el larguero de la cabaña defendida por Nicolás Rossi.

Cuando el partido agonizaba, el libreto táctico quedó en el olvido para dar paso a la épica y al empuje puro, el premio a la insistencia encontró su recompensa en la recta final. La jugada nació por la izquierda, donde Luis Ortiz cazó con un rechazo corto de la defensa visitante y sacó un centro pasado hacia el segundo palo que encontró a Cristhian Ocampos, quien de cabeza bajó el balón hacia el corazón del área, donde apareció Estivel Moreira, quien conectó un frentazo mandó el balón al fondo de la red, decretando un empate tan sufrido como merecido.