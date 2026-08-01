Clima
01 de agosto de 2026 a la - 13:33

Meteorología actualiza aviso por tormentas: afecta a Asunción y 10 departamentos

Lluvia cielo nublado clima pronóstico temperatura tormenta.
Imagen ilustrativa: tormenta eléctrica en la capital.

La Dirección de Meteorología e Hidrología actualizó su aviso por lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo que se registrarán este sábado. De momento, Asunción y 10 departamentos se encuentran afectados.

Por ABC Color

Este sábado se caracterizaría por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes al igual que la alta probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Como parte del aviso especial actualizado, mencionan que celdas de tormentas “asociadas a un sistema convectivo” persisten y se intensifican sobre el país.

Es por esto último que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de hoy, sábado 1 de agosto. La zona de cobertura corresponde al centro - sur de la Región Oriental y Occidental.

Imagen satelital con tonos gris y azul, mostrando variaciones climáticas en Paraguay y zonas de temperaturas frías y cálidas.
Se presenta un análisis meteorológico con datos sobre temperaturas y variaciones climáticas en varias localidades de Paraguay.

Asunción y los departamentos afectados

Conforme a lo publicado por Meteorología, las mencionadas condiciones de tiempo se presentarían en la capital, Asunción, al igual que en estos diez departamentos del país:

  1. Sur de Cordillera
  2. Guairá
  3. Suroeste de Caaguazú
  4. Caazapá
  5. Itapúa
  6. Misiones
  7. Paraguarí
  8. Central
  9. Ñeembucú
  10. Sur de Presidente Hayes

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