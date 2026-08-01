Fútbol
01 de agosto de 2026 a la - 01:14

Ameliano recibe al encendido 2 de Mayo en Villeta, en el inicio de la tercera fecha

Vista del estadio Ameliano Villeta del Club Sportivo Ameliano en la ciudad de Villeta, Paraguay.
El estadio La Fortaleza del Pikysyry de la ciudad de Villeta, albergará el duelo entre Sportivo Ameliano y Sportivo 2 de Mayo en el inicio de la tercera fecha del torneo Clausura 2026.@ClubSpAmeliano

La tercera fecha del torneo Clausura 2026 se pone en marcha este sábado con un atractivo choque en Villeta. Sportivo Ameliano y el sorprendente Sportivo 2 de Mayo se verán las caras desde las 16:00 en el estadio La Fortaleza del Pikysyry, en el inicio de la jornada.

Por ABC Color

Ameliano, en busca de su primera victoria

El conjunto de la “V” Azulada, reconocido por proponer uno de los estilos más prolijos y vistosos del campeonato, atraviesa un arranque de torneo marcado por la paridad. Los dirigidos por Roberto Nanni aún no conocen la victoria, tras cosechar empates idénticos por 1-1 frente a Nacional y Rubio Ñu en las primeras fechas.

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Con la necesidad imperiosa de dejar los tres puntos en casa, el cuadro local busca tomar impulso en dos frentes a la par: tomar distancia de la zona roja en la tabla de promedios para asegurar la permanencia y, al mismo tiempo, prenderse en la pelea por un boleto a un torneo internacional, mediante la tabla acumulativa.

Antecedentes: Sportivo Ameliano vs. Sportivo 2 de Mayo
Antecedentes: Sportivo Ameliano vs. Sportivo 2 de Mayo

El “Gallo” norteño, por seguir con la marcha perfecta

En la vereda de enfrente llega un Sportivo 2 de Mayo imparable y con campaña perfecta. El cuadro pedrojuanino, que en planilla es comandado por Eduardo Ledesma, pero que tiene a Diego Gavilán dando las indicaciones, vive un momento dulce tras debutar con victoria ante Rubio Ñu y dar el gran golpe de la segunda jornada al vencer a Cerro Porteño.

Este arranque ideal sitúa al “Gallo norteño” en la cima de la clasificación, compartiendo el liderato con Sportivo Trinidense y Libertad con puntaje ideal. Sólido en su objetivo principal de consolidarse en la élite del fútbol paraguayo, la visita llega a Villeta con la ilusión intacta de estirar su racha y soñar con copas internacionales.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Ameliano y Sportivo 2 de Mayo, en Villeta.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Ameliano y Sportivo 2 de Mayo, en Villeta.