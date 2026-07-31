El fútbol paraguayo supera a Ligas top de Europa en tiempo efectivo de juego

El fútbol paraguayo empieza a destacarse en el mapa internacional y se consolida como uno de los torneos más dinámicos del planeta. Tras el arranque de las dos primeras fechas del Torneo Clausura 2026, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó un registro histórico: la competencia alcanzó un promedio de 57 minutos y 14 segundos de tiempo efectivo de juego.

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La cifra ratifica el éxito de la rigurosa aplicación de las directrices de la IFAB, impulsadas en el ámbito local por la Comisión de Árbitros con la meta clara de erradicar las demoras innecesarias, agilizar las reanudaciones y garantizar un espectáculo con mayor ritmo para los hinchas que siguen las transmisiones y presencian en los estadios de la Copa de Primera.

Paraguay, en la cima del ranking internacional de continuidad

El dato no es una apreciación aislada, sino la conclusión de un relevamiento elaborado por Opta, la prestigiosa consultora de estadísticas deportivas que mide a las principales ligas del mundo bajo una metodología uniforme.

El informe comparativo ubica al fútbol paraguayo en la vanguardia continental y mundial. Con sus 57:14 de tiempo útil, el Clausura se sitúa por encima de varias de las competiciones más poderosas del planeta: Paraguay (Torneo Clausura): 57:14 MLS (Estados Unidos): 57:06 Bundesliga (Alemania): 55:39 LaLiga (España): 55:03 Serie A (Italia): 54:58 Ligue 1 (Francia): 54:39 Liga Profesional (Argentina): 54:29 Brasileirão (Brasil): 53:52.

Observación: Los registros de las ligas europeas corresponden al cierre de la temporada 2025/2026 previa a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, mientras que los certámenes de Paraguay, Argentina, Brasil y Estados Unidos reflejan los números de los torneos actualmente en disputa).

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Hacia un nuevo estándar de juego entretenido

Desde la casa matriz del fútbol paraguayo señalaron que el impacto positivo de las modificaciones reglamentarias ya se traduce en las primeras dos fechas del torneo Clausura 2026, en marcas muy superiores a las registradas en temporadas anteriores. La intención de la dirigencia y del cuerpo arbitral es sostener esta tendencia a lo largo de las fechas venideras.

La Comisión de Árbitros de la APF con Éver Aquino a la cabeza, también continuará continuará realizando el seguimiento estadístico del tiempo efectivo a lo largo de todo el Torneo Clausura. Los datos registrados hasta el momento pueden considerarse una señal favorable sobre el impacto de las normativas de la IFAB, las cuales están orientadas a optimizar el desarrollo de los partidos y minimizar las pausas en el campo de juego.

Fuente: APF