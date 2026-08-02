Guaraní remonta en La Arboleda y priva a Libertad del liderazgo solitario

La primera etapa se disputó a un ritmo dinámico y de trámite intenso. Libertad asumió el protagonismo y se adueñó de la posesión del balón, aunque ese dominio resultó estéril: al conjunto gumarelo le faltó la profundidad y la claridad necesarias para transformar la tenencia en situaciones de peligro real. Gran parte del mérito fue de Guaraní, que planteó un partido rocoso, de mucho tránsito en la mitad de la cancha, y logró bloquear las vías de avance del rival.

A pesar del protagonismo gumarelo, fue Guaraní el que generó mayor sensación de peligro a través de zarpazos aislados. La primera llegada de aviso nació en los pies del zaguero Miguel Jacquet: tras un tiro de esquina, el defensor se mantuvo en posición de ataque, cazó un rebote corto de la zaga rival y sacó un zurdazo rasante que pasó muy cerca del poste izquierdo de Rodrigo Morínigo.

Posteriormente, el encuentro volvió a caer en una meseta de imprecisiones y escasa claridad. Tal es así que hubo que esperar hasta los minutos finales de la etapa inicial para volver a presenciar una acción de verdadero peligro: Patricio Tanda recibió una descarga limpia en la frontal del área y sacó un zurdazo ajustado que picó antes de llegar a la portería, exigiendo una notable respuesta de Rodrigo Morínigo, quien se recostó con solidez sobre su palo derecho para despejar el remate.

Sin embargo, cuando se disputaba el primer minuto de adición de la etapa inicial, el Gumarelo pobló el campo adversario y encontró el gol de la apertura en su primera aproximación de verdadero peligro. Néstor Giménez abrió el juego por la banda izquierda para la proyección de Matías Espinoza, quien envió un centro medido al corazón del área. Allí apareció Rodrigo Vera, que desorientó a Miguel Jacquet con un sutil movimiento sin pelota y atacó el espacio para conectar un certero cabezazo picado al poste derecho de Gaspar Servio.

La etapa complementaria arrancó con el mismo guion; sin embargo, en apenas siete minutos el libreto sufrió un giro inesperado debido a la irresponsable expulsión de Rodrigo Vera. El autor del tanto de apertura llegó a destiempo a una disputa y le metió la plancha al tobillo derecho a Alcides Barbotte. Si bien el árbitro lo castigó inicialmente con tarjeta amarilla, la revisión del VAR corrigió la decisión por la vehemencia de la entrada, decretando la roja directa para el delantero y dejando a su rival condicionado, al punto de que el defensor aborigen no pudo continuar en el partido.

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Ariel Galeano buscó aprovechar de inmediato la ventaja numérica y realizó variantes de corte ofensivo para adueñarse de las acciones del partido. Sin embargo, el Aurinegro tuvo que esperar hasta rebasar la hora de juego para encontrar el camino del gol. La paridad nació precisamente en los pies de los ingresados: tras una gran triangulación por la banda derecha, René Rodríguez quedó perfilado y envió un centro rasante que cruzó toda el área. Entre Alan Benítez y el portero Rodrigo Morínigo, apareció arrojándose Patricio Coronel, quien conectó de primera para enviar el esférico al fondo de la red.

Lejos de conformarse con la igualdad, el Legendario fue decididamente en busca del tanto del triunfo, aprovechando la vulnerabilidad del Gumarelo, que se limitaba a replegarse. Al ingresar al último cuarto de hora de juego, Guaraní dio vuelta el marcador a través de Diego Fernández. El atacante recibió una asistencia de Patricio Tanda en el borde de la medialuna del área, se perfiló con rapidez para su pierna zurda y sacó un disparo rasante y bien esquinado que superó la estirada de Rodrigo Morínigo, quien terminó viendo cómo el esférico se alojaba pegado al poste en el fondo de su red.