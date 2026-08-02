Golpazo 5-0 de Olimpia a Rubio Ñu en su primer triunfo y con debut soñado de Tim Payne

El Decano dejó atrás el irregular comienzo en el torneo Clausura con una actuación convincente.

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Olimpia encontró la versión que tanto buscaba. Después de un inicio de campeonato sin victorias, el equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez ofreció su mejor producción futbolística y goleó con autoridad 5-0 a Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Clausura.

La diferencia no solo se reflejó en el marcador. El Decano fue ampliamente superior desde el comienzo, dominó la posesión, presionó alto, recuperó rápidamente el balón y generó constantes situaciones de peligro ante un rival que nunca encontró respuestas para equilibrar el trámite del encuentro.

El primer gol de Brian Romero abrió el camino para un Olimpia que ganó en confianza con el correr de los minutos.

⚽️¡ESTRENO GOLEADOR! Braian Romero marcó su primer gol con la casaca de Olimpia y le está dando la victoria al Decano ante Rubio Ñu.



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Antes del descanso, Eduardo Delmás amplió la ventaja y dejó el partido prácticamente encaminado.

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En el complemento, lejos de conformarse, el conjunto franjeado mantuvo la intensidad y terminó redondeando una goleada con las conquistas de Bernardo Romeo Benítez, Fernando Cardozo y Tim Payne.

⚽️Eduardo Delmás anotó el segundo de Olimpia, poco antes que se acabe la primera mitad.



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Uno de los aspectos más destacados de la noche fue la contundencia ofensiva. Olimpia transformó en goles gran parte de las oportunidades que generó, una faceta que le había costado en las primeras jornadas del campeonato. Además, el equipo mostró una circulación de balón más dinámica, profundidad por las bandas y mayor presencia en el área rival.

En defensa, el Decano también respondió con solidez. Controló los intentos ofensivos de Rubio Ñu, prácticamente no concedió ocasiones de riesgo y sostuvo el arco en cero durante los 90 minutos.

⚽️Romeo Benítez marcó su primer gol como jugador de Olimpia, el tercero del franjeado en el partido contra Rubio Ñu.



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El conjunto ñuense, disminuido futbolística y anímicamente, nunca logró incomodar al local y terminó sufriendo una derrota que incluso pudo haber sido más amplia.

⚽️Fernando Cardozo, con potencia, marcó el cuarto gol de Olimpia.



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El cierre de la noche tuvo un protagonista especial. El neozelandés Tim Payne, uno de los refuerzos para esta temporada, debutó oficialmente con la camiseta franjeada y necesitó pocos minutos para dejar su sello.

Participó con criterio en ataque y coronó su estreno con un gol que desató el festejo de la afición en Sajonia, dejando una primera imagen muy alentadora de cara a lo que resta del Clausura.

⚽️¡QUÉ GOLAZO! Tim Payne debutó con la camiseta franjeada y en pocos minutos marcó este golazo.



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La expulsión de Cristian Núñez en los minutos finales terminó de reflejar la frustración de un Rubio Ñu ampliamente superado.

Para Olimpia, en cambio, la goleada representa mucho más que tres puntos: significa un impulso anímico, la recuperación de confianza y la confirmación de que, cuando logra imponer su intensidad y eficacia, vuelve a perfilarse como uno de los equipos llamados a pelear por el campeonato.

Síntesis

Torneo Clausura (Fecha 3)

Olimpia 5-Rubio Ñu 0

Estadio: Defensores del Chaco. Árbitro: Blas Romero. Asistentes: Julio Aranda y Diego Silva. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Eduardo Britos.

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres (69’ Tim Payne), Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Álex Franco (70’ Richard Ortiz), Juanfer Alfaro (62’ Sebastián Quintana) y Eduardo Delmás (62’ Rubén Lezcano); Fernando Cardozo, Romeo Benítez (75’ Franco Alfonso) y Braian Romero. D.T.: Pablo Sánchez.

Rubio Ñu: Carlos Servín; Víctor Cabañas, Javier Vallejos (65’ Carlos Giménez), Brian Blasi y Pedro Álvarez; Elías Alfonso (ST Marcelo Acosta), Juan Rodrigo Rojas, (65’ Mariano Ramos), Cristian Núñez y Sergio Fretes (ST Estiven Pérez); William Mendieta (75’ Mauricio de Carvalho) y Rodrigo Ruiz Diaz 4. D.T.: Felipe Giménez

Goles: 15’ Braian Romero, 45 +2’ Eduardo Delmás, 56’ Romeo Benítez, 71’ Fernando Cardozo y 81’ Tim Payne (O)

Amonestado: 45’ Núñez (RÑ).

Expulsado: 87’ Cristian Núñez, doble amonestación (RÑ)

Tiros de esquina: Olimpia 5 (4 PT)-Rubio Ñu 2 (1)