Recoleta FC y Nacional animan un duelo prometedor

Sobre el césped sintético del estadio Ricardo Grégor, superficie que siempre ofrece algo distinto con relación a lo tradicional, Recoleta FC y Nacional, que comenzaron de diferente manera en las dos primeras fechas del campeonato Clausura, mostrarán su destreza a partir de las 18:30, en un espectáculo prometedor.

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El Canario empató de movida con San Lorenzo 1-0 y luego perdió por goleada contra Nacional 4-1. Ahora tiene la misión de levantar vuelo con un equipo mixto, teniendo en cuenta en desgaste por los cotejos seguidos y la proximidad de la serie contra Boca Juniors por la Copa Sudamericana (martes 11 y 18 del presente mes).

La Academia igualó 1-1 con Ameliano y luego dio la nota al vencer 2-0 a Olimpia. Llega en condiciones óptimas a este encuentro, con la expectativa de un nuevo resultado positivo.

En el torneo Apertura, ganado por Olimpia, Recoleta y Nacional empataron 2-2 en la primera rueda, mientras que los tricolores se impusieron por 2-1 en la segunda.

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También protagonizaron la serie paraguaya por un cupo en la fase de grupos de La Gran Conquista, en la que salieron airosos los aurinegros en penales.