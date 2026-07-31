Recoleta FC vs. Boca Juniors: el estadio para la revancha de 8vos

Recoleta FC tiene definido el rival en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ganador del Grupo D con 8 puntos sobre las 7 unidades del Santos de Neymar, el Canario avanzó directamente a la serie de los 16 mejores en la primera participación continental. El jueves, el representante del fútbol paraguayo confirmó al adversario: Boca Juniors.

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El Xeneize de Ángel Romero (suplente) y Adam Bareiro (lesionado) eliminó por penales a O’Higgins de Chile en los playoffs de octavos de final y clasificó de etapa. Los argentinos, que habían ganado 1-0 en la ida en la Bombonera, perdieron 1-0 en la revancha y definieron la llave en la tanda con un triunfo 4-3 en el Teniente de Rancagua.

Recoleta FC vs. Boca Juniors: ¿Dónde será el partido?

La directiva del Funebrero estableció el estadio para el encuentro. “El Defensores del Chaco sería el escenario para recibir a Boca”, reveló el presidente Luis Vidal al Cardinal Deportivo. La ida, el martes 11 de agosto a las 19:00, será en Argentina y una semana más tarde, el martes 18, también a las 19:00, la vuelta será en el Defensores del Chaco.