San Lorenzo cuenta con nuevas incorporaciones

Con un bajísimo promedio y la cosecha de un solo punto de seis posibles en el campeonato Clausura 2026, el Sportivo San Lorenzo incorpora jugadores con el objetivo de mejorar su campaña y evitar el descenso a la División Intermedia.

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El mediocampista central Juan Jesús Salcedo Zárate, de 22 años, llega al club de la Ciudad Universitaria tras militar en Guaireña FC, en la segunda categoría. Formado en Cerro Porteño, entre en 2023 y el 2025 jugó en el profesionalismo en filas del Sportivo Trinidense, con el que totalizó 106 partidos y registró tres goles.

Igualmente, el Rayadito presentó al volante ofensivo Rodrigo Daniel Amarilla Rodas (26), últimamente en Resistencia Sport Club.

El escurridizo jugador se formó en Guaraní, militando igualmente en General Caballero de Juan León Mallorquín y “Resi”, en el que tuvo dos etapas.

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Este lunes, San Lorenzo enfrenta a Trinidense en Santísima Trinidad, a las 16:00. Los dirigidos por Troadio Duarte buscan su primera victoria en el certamen.