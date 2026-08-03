Trinidense recibe a San Lorenzo, que empieza a agonizar

El estadio Martín Torres, ubicado en el capitalino barrio Santísima Trinidad, albergará el partido entre Sportivo Trinidense y Sportivo San Lorenzo, fijado para las 16:00, por la tercera fecha del campeonato Clausura 2026.

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Con un bajo promedio, el Rayadito empieza a agonizar. Su descenso a la División Intermedia parece una cuestión de tiempo, pese al mejoramiento experimentado con la llegada del entrenador Troadio Daniel Duarte.

Consolidado en el circuito superior, la Cruz amarilla tuvo un arranque de torneo inmejorable, con victorias sobre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño que le permiten contar con puntaje ideal.

Los auriazules son claros favoritos a ganar el partido frente a los albirrojos, que empataron en la primera fecha contra Recoleta y perdieron en la segunda ante Guaraní.

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En el torneo Apertura se dio un empate de 1-1 en la sexta fecha, en la Ciudad Universitaria, mientras que en la 17ª, “Triqui” se impuso por 2-1.