Fútbol
03 de agosto de 2026 a la - 01:00

Trinidense recibe a San Lorenzo, que empieza a agonizar

Estadio Martín Torres, sede del duelo entre Sportivo Trinidense y Sportivo San Lorenzo....
Estadio Martín Torres, sede del duelo entre Sportivo Trinidense y Sportivo San Lorenzo....Club Trinidense

Sportivo Trinidense recibirá este lunes al Sportivo San Lorenzo, en duelo de la tercera fecha del campeonato Clausura 2026, marcado para las 16:00.

Por ABC Color

El estadio Martín Torres, ubicado en el capitalino barrio Santísima Trinidad, albergará el partido entre Sportivo Trinidense y Sportivo San Lorenzo, fijado para las 16:00, por la tercera fecha del campeonato Clausura 2026.

Lea más: Guaraní supera a San Lorenzo

Con un bajo promedio, el Rayadito empieza a agonizar. Su descenso a la División Intermedia parece una cuestión de tiempo, pese al mejoramiento experimentado con la llegada del entrenador Troadio Daniel Duarte.

Antecedentes: Sportivo Trinidense vs. Sportivo San Lorenzo
Antecedentes: Sportivo Trinidense vs. Sportivo San Lorenzo

Consolidado en el circuito superior, la Cruz amarilla tuvo un arranque de torneo inmejorable, con victorias sobre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño que le permiten contar con puntaje ideal.

Los auriazules son claros favoritos a ganar el partido frente a los albirrojos, que empataron en la primera fecha contra Recoleta y perdieron en la segunda ante Guaraní.

En el torneo Apertura se dio un empate de 1-1 en la sexta fecha, en la Ciudad Universitaria, mientras que en la 17ª, “Triqui” se impuso por 2-1.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Trinidense y Sportivo San Lorenzo, por la tercera fecha del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Sportivo Trinidense y Sportivo San Lorenzo, por la tercera fecha del torneo Clausura 2026.