Guaraní encuentra soluciones en el banco para vencer a San Lorenzo

San Lorenzo tuvo la virtud de mantenerse firme en los instantes iniciales en los que Guaraní le cascoteó el rancho, aunque recién en los tramos finales pudo inclinar la balanza a su favor para lograr su primera victoria en el campeonato Clausura. Fue 1-0 para el Aborigen en la Ciudad Universitaria.

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Ya con el balanceo, el Rayadito cerró espacios y empezó a salir. Un pase al vacío de José Amín Duarte fue aprovechado por Cristian Colmán para anotar. El gol no subió al marcador por posición adelantada.

El Cacique exprimió al arquero Luis Franco, quien tuvo muy buenas intervenciones, sobre todo para bloquear una chilena de Diego Fernández, en una acción al más puro estilo del fútbol playa, de espaldas al arco.

Un cabezazo de Fernando Fernández también pasó cerca, en medio de las aproximaciones y las cargas aurinegras, superiores en cantidad con relación al rival.

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La regla de los cinco segundos, implementada recientemente para evitar la pérdida de tiempo, fue aplicada al Tito Torres al tardar una reposición manual. Entonces, el árbitro Derlis Benítez, de muy buena actuación, concedió el lateral al Cacique.

San Lorenzo cerró el primer tiempo en campo rival, en una señal positiva porque en gran medida pasó en su zona, por la presión del rival, más por empuje que por juego asociado.

El nivel del espectáculo bajó en la complementaria, por el desgaste generado por la elevada temperatura. El Legendario intentó con las modificaciones refrescar su bloque ofensivo y logró su objetivo, porque dos de las piezas de recambio se juntaron para un golazo, marcado por Matías López tras una pared con Carlos Arrúa. Los suplentes solucionaron el problema que parecía grave.

San Lorenzo acusó el impacto, intentó reponerse, pero los pocos minutos que quedaban pasaron volando.

El Aborigen logró su primera victoria, que le brindará tranquilidad para trabajar, ya que necesita mejorar en muchos aspectos.

A esta altura, el Rayadito parece estar condenado al descenso. En la primera parte de la temporada hipotecó su permanencia en Primera.

Detalles del partido

Estadio: Gunther Vogel. Árbitro: Derlis Benítez. Asistentes: Esteban Testta y Juan Mendoza. Cuarto árbitro: Juan Eduardo López. VAR: Juan Gabriel Benítez. AVAR: Carmelo Candia.

San Lorenzo: Luis Franco; Leandro Esteche, Luis F. Cáceres, Alexis Doldán e Iván Torres; Héctor Villamayor (63’ Maximiliano García), Franco Aragón, Bruno Piñatares (74’ Hugo J. González) y José Amín Duarte (ST Pablo Gerzel); Alex Álvarez (80’ José A. Barrios) y Cristian Colmán (63’ Marcelo Ferreira). D.T.: Troadio Duarte.

Guaraní: Gaspar Servio; Juan Daniel Pérez, Miguel Jacquet, Imanol Segovia y Alcides Barbotte; Diego Fernández (63’ Víctor Céspedes), Luis Martínez Soto (63’ Giovanni Gómez), Patricio Tanda (74’ Carlos Arrúa) y Maximiliano Añasco; Fernando Fernández (63’ Matías López) y Juan M. García (74’ Thiago Romero). D.T.: Ariel Galeano.

Gol: 83’ Matías López (G). Amonestados: No hubo. Tiros de esquina: San Lorenzo 1 (ninguno en el PT)-Guaraní 6 (5).