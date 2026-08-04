Torneo Clausura 2026: El líder inédito del fútbol paraguayo

El torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo culminó el lunes el tercer capítulo. El segundo certamen de la Liga de la temporada, que corona a un nuevo campeón si no repite título Olimpia, que define seis cupos internacionales y que sentencia a dos descendidos, tiene un solitario e inédito puntero: Sportivo Trinidense.

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En el penúltimo partido de la ronda, los del Barrio Santísima Trinidad golearon 3-0 a San Lorenzo en el Martín Torres. De esta forma, el Triki es el único equipo que conquistó tres victorias en el arranque del campeonato, suma puntaje ideal con 9 puntos y aventaja por 2 unidades al escolta, 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Por debajo del Gallo norteño, segundo con 7, están Guaraní y Libertad con 6 cada uno. Más abajo, Recoleta FC y Nacional tienen 4. Los grandes, Cerro Porteño, Olimpia, junto a Sportivo Ameliano y Sportivo Luqueño están con 3, mientras que Rubio Ñu y el Rayadito, también ubicados en zona de descenso, están últimos con 1.

Torneo Clausura 2026: La tabla de posiciones

Sportivo Trinidense: La campaña del puntero

Sportivo Trinidense es el único líder del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay después de tres fechas. La campaña del Triki de José Arrúa comenzó con la remontada y victoria 2-1 sobre Cerro Porteño en La Nueva Olla (24/07). Cinco días más tarde, goleó 4-1 a Sportivo Luqueño en el Luis Salinas y posteriormente, derrotó 3-0 a San Lorenzo en el Martín Torres.