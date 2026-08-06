Los árbitros confirmados para las visitas de Cerro Porteño y Olimpia

La acción del sábado arrancará con el desplazamiento del “Ciclón” de Barrio Obrero, comandado por Ariel Holan, deberá bregar en el siempre complicado reducto de la compañía Naranjaisy, en la ciudad de Villeta, para medirse frente a Sportivo Ameliano de Roberto Nanni. Para este compromiso, el arbitraje principal estará a cargo de Derlis López, mientras que el control tecnológico desde la cabina del VAR recaerá sobre Carlos Figueredo.

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La cartelera sabatina se cerrará con un partidazo en la frontera norte del país. Olimpia, con Pablo “Vitamina” Sánchez afrontará una parada brava al visitar el estadio del Sportivo 2 de Mayo, dirigido por la dupla Diego Gavilán-Eduardo Ledesma, en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Las acciones sobre el terreno de juego serán comandadas por el juez David Ojeda, al tiempo que José Armoa asumirá la responsabilidad de impartir justicia y revisar las jugadas polémicas desde el sistema VAR.

Partido de mañana

Rubio Ñu vs. Recoleta FC

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:30.

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Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Guido Miranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Nancy Fernández.

Cartelera del sábado

Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño

Estadio: La Fortaleza del Pikysyry.

Hora: 16:00.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia

Estadio: Río Parapití.

Hora: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Villagra y Derlys González.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: José Armoa.

AVAR: Carmelo Candia.

Programa del domingo

Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Gunther Vogel.

Hora: 16:00.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Eduardo Britos y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Luis Onieva.

Nacional vs. Guaraní

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: José Méndez.

AVAR: Christian Sosa.

Lunes se completa la cuarta

Libertad vs. Sportivo Trinidense

Estadio: La Huerta.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Roberto Cañete y Juan Mendoza.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Cardozo.