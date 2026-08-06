El equipo que planifica Ariel Holan para enfrentar a Sportivo Ameliano

Cerro Porteño disputa la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en la antesala de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El sábado 8 de agosto, a cuatro días de enfrentar a Palmeiras en São Paulo, el Ciclón de Ariel Holan visita a Sportivo Ameliano en el Ameliano Villeta de la ciudad de Villeta. El encuentro arranca a las 16:00, hora de Paraguay.

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En el entrenamiento matutino de hoy en Barrio Obrero, Holan alineó la probable formación para medir a la V Azulada de Roberto Nanni. El técnico argentino realizó dos cambios con respecto al once que arrancó en el 3-0 frente a Sportivo Luqueño en La Nueva Olla en la ronda anterior, que significó la primera victoria en el campeonato. Una variantes es obligada y la otra, técnica.

Cerro Porteño: Los dos cambios de Ariel Holan

La modificación impuesta es la salida de Blas Riveros, quien sufrió un desgarro de dos milímetros en el posterior y estará fuera por un par de semanas. En lugar del ex Talleres, que solo registra 6 presentaciones en el año, apareció Guillermo Benítez, quien es el reemplazante inmediato y había entrado contra el Auriazul en el entretiempo.

La segunda es por decisión de Holan: César Bobadilla, quien arrancó de titular en los dos primeros encuentros (1-2 vs. Sportivo Trinidense y 1-2 vs. 2 de Mayo), retorna por Fabricio Domínguez Huertas. El uruguayo había regresado a las canchas en el cotejo pasado, pero solo jugó la etapa inicial (salió sustituido por Derlis Rodríguez).

La formación de Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Manuel Roffo; Alexis Cañete, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Guillermo Benítez; César Bobadilla, Robert Piris da Motta, Jorge Morel, Cecilio Domínguez; Jonathan Torres y Pablo Vegetti.