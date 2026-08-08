Ameliano vence por primera vez a Cerro Porteño

El espectáculo vespertino desarrollado en Naranjaisy (Villeta) tuvo un arranque prometedor. Primeros minutos de ataque por ataque, con el mediocampo de puro tránsito. El ganador Ameliano (1-0) fue más directo. Cerro Porteño, con una propuesta de mayor elaboración hasta que el terreno empezó a presentar complicaciones en algunos sectores para los desplazamientos normales.

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Del inicio alentador, a un desarrollo más pausado. El partido pasaba a ser más luchado que bien jugado. Del lado del local tuvo mucho protagonismo Luis Ayala, por el extremo derecho, cubierto por el polifuncional luqueño Alexis Cañete.

En el Ciclón, lo más interesante fue Cecilio Domínguez, con sus descargas que no tuvieron el acompañamiento necesario para sacar provecho de las maniobras ofensivas.

La ocasión de gol más clara de la etapa inicial la tuvo el equipo de Ariel Holan. Tiro libre desde el costado derecho de Cecilio, cabezazo de Pablo Vegetti y brillante intervención del portero Ángel Sánchez para enviar el balón al córner.

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Al descanso, con poco que resaltar. La V azulada tuvo una leve superioridad en posesión del balón, pero careció de profundidad. Roberto Nanni pobló la zona medular, por lo que Cristhian Ocampos no tuvo el respaldo necesario adelante.

En la complementaria apretó Ameliano, generando sensaciones de peligro a través de Luis Ortiz y Raúl Cabral.

La actitud ofensiva albiazul le dio a Cerro Porteño espacios para explotar con sus salidas. El duelo volvería a presentarse interesante.

El argentino Cabral que encargó de romper la paridad. Luego de un cambio de frente a Ayala, este remató, su envío fue bloqueado en forma parcial por Cañete y quedó nuevamente en poder del “30” para someter a su compatriota Manuel Roffo.

Cerro Porteño tuvo la brillante oportunidad para igualar. Un envío aéreo de Cañete fue “peinado” por Morel y le cayó en el brazo a Falabella. Claro penal ejecutado casi con el talón por Pablo Vegetti y fue contenido por Ángel Sánchez, quien sobre el final volvió a tapar una pelota de gol.

Los anfitriones tuvieron ocasiones para aumentar la ventaja. El desdibujado Cerro Porteño buscó como sea la igualdad, pero sus intentos fueron en vano.

Sobre el final, el árbitro Derlis López expulsó a Jonathan Benítez por un supuesto juego brusco grave sobre César Bobadilla. El VAR intervino en forma inmediata y la tarjeta roja se cambió por amarilla, ya que la acción (pisotón) no configuraba para la descalificación.

Ameliano se hizo fuerte en la Fortaleza y se quedó con los puntos contra un adversario que estuvo lejos de estar a la altura de su mote de Ciclón.

Detalles del enfrentamiento

Estadio: La Fortaleza, Villeta. Árbitro: Derlis López. Asistentes: José Cuevas y Diego Silva. Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez. VAR: Carlos Figueredo. AVAR: Milciades Saldívar.

Ameliano: Ángel Sánchez; Ronald Peralta (55’ Estivel Moreira), Julio González Trinidad, Andrea Falabella y Jesús Abel Paredes; Luis Ayala (74’ Bruno López), Walter Rodríguez, Valentín Larralde (74’ Hugo J. Benítez), Raúl Cabral (84’ Jonathan Benítez) y Luis Ortiz; Cristhian Ocampos (84’ Fredy Vera). D.T.: Roberto Nanni.

Cerro Porteño: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez (75’ Guillermo Benítez) y Alexis Cañete; Fabricio Domínguez (ST César Bobadilla), Robert Piris da Motta (61’ Ariel Gamarra), Jorge Morel (68’ Jonatan Torres) y Cecilio Domínguez; Mateo Klimowicz (61’ Ignacio Aliseda) y Pablo Vegetti. D.T.: Ariel Holan.

Gol: 59’ Raúl Cabral (A). Incidencia: 66’ Ángel Sánchez (A) le tapó un penal a Pablo Vegetti. Amonestados: 28’ Roberto Nanni -DT-, 71’ Raúl Cabral, 89’ Estivel Moreira y 90’ Jonathan Benítez (A); 71’ Ariel Gamarra (CP). Tiros de esquina: Ameliano 2 (1 en el PT)-Cerro Porteño 9 (4).