Gustavo Tejera será el árbitro para el duelo de octavos entre Palmeiras y Cerro Porteño

Para un duelo de semejante envergadura, el organismo sudamericano optó por designar a jueces uruguayos tanto para el césped como para la tecnología. El encargado de llevar las riendas del partido será Gustavo Tejera, quien estará acompañado por un equipo charrúa integrado por Nicolás Tarán y Carlos Barreiro como asistentes, Mathias de Armas como cuarto árbitro, Leodan González a cargo del VAR y Diego Dunajec como AVAR.

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Gustavo Tejera y el antecedente mundialista

La elección de Tejera no es casualidad; Conmebol apostó por un juez de recorrido internacional consolidado. El árbitro uruguayo cuenta en su currículum con participación en la última Copa del Mundo, donde dirigió dos encuentros de fase de grupos: el México vs. Corea del Sur, en la fase de grupos y el Australia vs. Egipto, por los dieciseisavos de final.

Esa experiencia en el máximo escaparate del fútbol mundial se erige como una credencial fundamental para manejar la presión de un estadio complejo en São Paulo, frente a un Palmeiras catalogado como potencia regional y un Ciclón urgido de dar el golpe de visitante.

Fecha, hora y escenario para el duelo de octavos

Ambos equipos se vuelven a ver las caras en esta edición, recordando que fueron rivales en el Grupo F, en el que registraron un empate de 1-1 en Barrio Obrero y el Ciclón se impuso 1-0 en territorio brasileño. El primer capítulo de la eliminatoria de 16 mejores está programado para este miércoles 12, a partir de las 19:00, en la ciudad de São Paulo. El desquite está fijado para el miércoles 19 del presente mes en el estadio La Nueva Olla.