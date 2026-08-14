La APF definió la fecha y el horario para el Superclásico

El esperado choque entre Olimpia y Cerro Porteño se disputará el domingo 23 de agosto en el estadio Defensores del Chaco. Un detalle no menor que dejó la confirmación oficial es el horario: si bien el club local, Olimpia, había adelantado en sus redes sociales el pasado martes que el canje de entradas, pensando en un partido a las 17:00, la matriz del fútbol paraguayo fijó el pitazo inicial a las 16:00.

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Olimpia: agenda recargada entre el plano local y el sueño continental

El conjunto dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez vive horas de máxima exigencia. Tras el valioso empate sin goles conseguido a domicilio ante el Vasco da Gama en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el franjeado tiene una hoja de ruta sin tregua.

Por la Fecha 5 del Torneo Clausura, este domingo se medirá ante el Sportivo Ameliano a las 18:30 en el Defensores del Chaco. Posteriormente, el desquite copero ante el elenco brasileño por la vuelta de la Copa Sudamericana se disputará el jueves 20 de agosto a las 19:00 (hora paraguaya), para luego cerrar su semana de máxima tensión midiéndose ante su eterno rival.

Cerro Porteño: doble frente con la mira puesta en la Gloria Eterna

Por su parte, el “Ciclón” de Barrio Obrero, comandado tácticamente por Ariel Holan, tampoco da tregua en su calendario. Luego del valioso empate 1-1 conseguido ante el Palmeiras en territorio brasileño por los octavos de final internacionales, los azulgranas encaran una seguidilla de vértigo.

En el marco de la Fecha 5 del Torneo Clausura, en un atípico y madrugador horario dominical, recibirá al Sportivo San Lorenzo este domingo a las 10:00 en La Nueva Olla. Días después, la gran revancha ante el Verdão se jugará el miércoles 19 de agosto a las 19:00 en Barrio Obrero, antes de a animar el superclásico en Sajonia.

Programación de las Fechas 6 y 7 del torneo Clausura 2026