Fútbol
14 de agosto de 2026 a la - 16:00

La APF definió la fecha y el horario para el Superclásico

El estadio Defensores del Chaco albergará el duelo entre Olimpia y Cerro Porteño, en una nueva edición del Superclásico del fútbol paraguayo, correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura 2026.
El estadio Defensores del Chaco albergará el duelo entre Olimpia y Cerro Porteño, en una nueva edición del Superclásico del fútbol paraguayo, correspondiente a la sexta fecha del torneo Clausura 2026.

La Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó la programación de las fechas 6 y 7 del torneo Clausura 2026, dejando servido el plato fuerte del segundo semestre: el superclásico del fútbol paraguayo, que será el tercero de la actual temporada.

Por ABC Color

El esperado choque entre Olimpia y Cerro Porteño se disputará el domingo 23 de agosto en el estadio Defensores del Chaco. Un detalle no menor que dejó la confirmación oficial es el horario: si bien el club local, Olimpia, había adelantado en sus redes sociales el pasado martes que el canje de entradas, pensando en un partido a las 17:00, la matriz del fútbol paraguayo fijó el pitazo inicial a las 16:00.

Lea más: Olimpia habilitó las entradas para el Superclásico, con fecha y horario establecidos

Olimpia: agenda recargada entre el plano local y el sueño continental

El conjunto dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez vive horas de máxima exigencia. Tras el valioso empate sin goles conseguido a domicilio ante el Vasco da Gama en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el franjeado tiene una hoja de ruta sin tregua.

Richard Ortiz, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la fecha 6 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Richard Ortiz, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Cerro Porteño por la fecha 6 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Por la Fecha 5 del Torneo Clausura, este domingo se medirá ante el Sportivo Ameliano a las 18:30 en el Defensores del Chaco. Posteriormente, el desquite copero ante el elenco brasileño por la vuelta de la Copa Sudamericana se disputará el jueves 20 de agosto a las 19:00 (hora paraguaya), para luego cerrar su semana de máxima tensión midiéndose ante su eterno rival.

Cerro Porteño: doble frente con la mira puesta en la Gloria Eterna

Por su parte, el “Ciclón” de Barrio Obrero, comandado tácticamente por Ariel Holan, tampoco da tregua en su calendario. Luego del valioso empate 1-1 conseguido ante el Palmeiras en territorio brasileño por los octavos de final internacionales, los azulgranas encaran una seguidilla de vértigo.

El argentino Ignacio Aliseda (i), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
El argentino Ignacio Aliseda (i), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.

En el marco de la Fecha 5 del Torneo Clausura, en un atípico y madrugador horario dominical, recibirá al Sportivo San Lorenzo este domingo a las 10:00 en La Nueva Olla. Días después, la gran revancha ante el Verdão se jugará el miércoles 19 de agosto a las 19:00 en Barrio Obrero, antes de a animar el superclásico en Sajonia.

Programación de las Fechas 6 y 7 del torneo Clausura 2026

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