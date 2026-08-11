Olimpia habilitó las entradas para el Superclásico, con fecha y horario establecidos

A la espera de la programación oficial por parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Olimpia dio el primer paso y encendió los motores para el Superclásico. El club habilitó este martes el canje de entradas para las fechas 5 y 6 del torneo.

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Según la publicación del Franjeado, el choque más importante del fútbol paraguayo ante Cerro Porteño ya tiene día y escenario fijados: se jugará el domingo 23 de agosto, a las 17:00 en el estadio Defensores del Chaco.

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Habilitamos el canje de entradas para nuestros próximos dos partidos del Torneo Clausura 2026.



⸺ Sportivo Ameliano: https://t.co/hB4xIEM0BD



⸺ Cerro Porteño: https://t.co/xdBSGzAq2d



¡A copar El Defensores!



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Olimpia: Entre Ameliano y el sueño sudamericano

El equipo dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, afronta días cruciales en dos frentes:

Copa Sudamericana (Ida): Este jueves visita a Vasco da Gama a las 19:00 en el estadio São Januário de Río de Janeiro. Torneo Clausura (Fecha 5): El domingo se medirá ante el Sportivo Ameliano a las 18:30 en el Defensores del Chaco. Copa Sudamericana (Vuelta): El desquite continental ante el conjunto brasileño será el jueves 20 de agosto a las 19:00 (hora paraguaya).

Cerro Porteño: Agenda al límite con la Libertadores en la mira

Por su parte, el Ciclón de Barrio Obrero, comandado por Ariel Holan no se queda atrás y encara una seguidilla de alta intensidad:

Copa Libertadores (Ida): Mañana mismo salta a la cancha en Brasil para enfrentar a Palmeiras a las 19:00 en el Allianz Parque de São Paulo. Torneo Clauaura (Fecha 5): En un atípico horario matinal, recibirá al Sportivo San Lorenzo este domingo a las 10:00 en La Nueva Olla. Copa Libertadores (Vuelta): La revancha ante el “Verdão” se jugará el miércoles 19 de agosto, también a las 19:00 de Barrio Obrero.

La cita máxima

Tras definir sus respectivos destinos continentales en la semana, Olimpia y Cerro Porteño chocarán el domingo 23 de agosto en un duelo que promete ser de alto voltaje. Ambos llegan golpeados tras un pálido arranque en el torneo local —con un saldo idéntico de tres derrotas y apenas una victoria en cuatro fechas—, por lo que el clásico será una verdadera prueba de fuego para calmar el ambiente y responder a las exigencias de sus hinchadas.