Sportivo 2 de Mayo vence a Recoleta y se consolida como único puntero

Recoleta arrancó presionando alto en campo rival para adueñarse del protagonismo y estuvo a punto de conseguir un gol de vestuario. La ocasión nació de un error de coordinación entre el zaguero Pedro Sosa —quien parecía tener la situación bajo control— y el arquero Nicolás Rossi, cuya salida en falso dejó su arco desguarnecido. El balón quedó corto y servido dentro del área para Kevin Parzajuk, quien terminó desperdiciando la inmejorable oportunidad con una definición apresurada.

Lejos de achicarse ante la presión inicial, 2 de Mayo demostró que tiene muy clara su idea de juego y que no necesita de una elaboración compleja para generar peligro real. Haciendo gala de un pragmatismo letal, el cuadro pedrojuanino golpeó en el primer cuarto. La jugada nació de los pies del creativo Alexis Fariña, quien conectó con César Castro, este último recibió en profundidad, amagó con enviar el centro de zurda y sacó un preciso envío con su pierna menos hábil al área chica. Allí apareció por sorpresa el lateral Alberto Espínola, quien aprovechó la nula salida del arquero Toledo para conectar un certero cabezazo que mandó el esférico al fondo de la red.

⚽️ ¡YA GANA EL 2! Centro preciso de César Castro y definición de Alberto Espínola para que el puntero del campeonato se ponga en ventaja.



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Pese a encajar tempranamente el golpe inicial, el “Canario” se adueñó de las acciones y asumió el protagonismo del encuentro; sin embargo, se topó con la férrea resistencia de un “Gallo” norteño bien abroquelado, cuya línea de tres zagueros erigió un muro infranqueable. El cuadro amarillo volvió a inquietar a la zaga rival pasada la media hora de juego, cuando Charpenitier conectó un peligroso cabezazo que se marchó desviado, culminando un centro desde el sector derecho enviado por Héctor López. En la vereda de en frente, el visitante administraba los tiempos con paciencia, agazapado y a la espera del momento exacto para volver a lastimar.

El segundo golpe llegó al cumplirse el tiempo reglamentario de la primera mitad. La jugada nació de una excelsa ruptura de líneas protagonizada por Marcos Gómez, quien avanzó sin oposición antes de descargar hacia la banda izquierda para Alexis Fariña. Este último controló el esférico con la suela, levantó la cabeza y dibujó un centro preciso al borde del área chica, permitiendo la aparición fantasma de Marcelo González, quien con un certero cabezazo mandó el balón al fondo de las mallas, replicando como un calco exacto la fórmula del tanto inaugural.

⚽️ Marcelo González anotó el segundo gol del Gallo Norteño. Asistencia de Alexis Fariña. ¡Festejan en el Norte!



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Con esa cómoda ventaja de dos goles, ambos equipos enfilaron hacia los vestuarios. Pero el complemento mantuvo el mismo guion: el elenco de Jorge González Frutos, obligado a acortar distancias, conservó el dominio de la posesión y buscó mayor profundidad con el ingreso de Alejandro Silva. Pese a la variante, el local continuó topándose con un cerrojo defensivo infranqueable, mientras que la dupla técnica del albiazul respondió también con modificaciones ofensivas, apostando a mantenerse al acecho de liquidar el encuentro.

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Cerca del primer cuarto de hora, el “Canario” encontró la llave del descuento por la vía penal. Un disparo de Wilfrido Báez impactó en la mano de Alexis Villalba dentro del área; aunque este tenía el codo pegado al cuerpo, el antebrazo y la mano adoptaron una posición antinatural. Tras el llamado del VAR, el árbitro Blas Romero acudió a la revisión y sancionó la pena máxima. Con su característico y popular saltito, Alejandro Silva ejecutó con maestría, enviando el esférico al poste izquierdo de un Nicolás Rossi que quedó totalmente estático.

⚽️ ¡CON SU ESTILO! Ale Silva, de penal, anotó para Recoleta que está a un gol del empate.



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Con el reloj convertido en su peor enemigo, Recoleta, volcó al ataque en los minutos finales apelando más al empuje que a la elaboración. En su desesperada búsqueda del tanto de la paridad, bombardeó el área visitante con constantes centros que facilitaron la labor de los zagueros del “Gallo”, quienes se agigantaron para proteger una victoria vital que los consolida firmemente en la cima de la tabla de posiciones. Por su parte, el “Canario” reservó parte de su potencial para el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors.