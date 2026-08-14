Eduardo Ledesma: “Vemos que el grupo está muy comprometido con la causa”

La solidez colectiva y los reductos superados

El técnico resaltó la entrega de sus dirigidos en plazas históricamente complejas y valoró la madurez táctica para golpear en los momentos precisos del encuentro:

Sobre la solidez grupal y la dificultad de los escenarios visitados: “Realmente contento, porque vemos que el grupo está muy comprometido con la causa. Se nota un equipo solidario, un equipo que todos juntos corren y todos juntos quieren lo mismo. Entonces eso es agradable para nosotros; es reconfortante. Y creo que en este torneo jugamos la quinta fecha, jugamos contra dos rivales grandes y en dos canchas que, para mí, son muy complicadas: la de Ameliano —por la cancha y por el día, un día lluvioso, que a Cerro el otro día fue y le costó— y no sé cuántos equipos van a lograr sacar puntos ahí”.

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Sobre el trámite del partido en el césped sintético de Independiente de Campo Grande y el tanto tempranero: “Y esta cancha también, que conocemos, el sintético tiene otro recorrido de balón, salta distinto la pelota, cuesta adaptarte al campo; y hoy lo hicimos bien. Creo que golpeamos en un momento justo, creo que eso también nos dio cierta tranquilidad; y después, bueno, creo que en una jugada desafortunada ellos se acercan en el resultado y entran en partido”.

Paso a paso: la ilusión del título y el foco en la Copa Paraguay

Consultado sobre las aspiraciones reales del equipo en la pelea por el campeonato, Ledesma adoptó una postura de cautela, priorizando el siguiente reto ante Humaitá sin perder de vista los grandes objetivos institucionales:

Sobre ir partido a partido y no anticiparse al final del torneo: “Lo que pienso es que todos los equipos que están en primera, creo que en inicio del torneo y a la hora de armar el plantel, creo que todos soñamos con un campeonato. Después, obviamente, se va soñando a partir de entrar a Copa Sudamericana, Libertadores, Copa Paraguay. Uno se va también de acuerdo a cómo va el resultado de inicio y, como dije antes, nosotros soñamos, obviamente que soñamos, pero no queremos tampoco pensar en la última fecha; queremos pensar en el partido que viene”.

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Sobre la mentalidad competitiva enfocada en el próximo duelo de Copa Paraguay: “Hoy era una final, logramos pasar, sabíamos que iba a ser duro. Ahora tenemos otra final con Humaitá, un rival también que seguramente sueña como nosotros y quiere también cosas grandes, quiere seguramente permanecer en la Copa Paraguay y nosotros queremos avanzar; tratar de hacer un buen torneo de Copa Paraguay porque también es gratificante, porque el campeonato mismo seduce mucho a la gente, así como el año pasado, y sobre todo que te clasifican a una copa tan importante como la Libertadores”.

El desgaste invisible: los viajes y la gestión de cargas

Uno de los puntos abordados por el entrenador fue la logística y el esfuerzo físico extra que afronta la institución al ser el equipo que más kilómetros recorre a lo largo de la temporada:

Sobre la importancia de administrar el esfuerzo físico ante los constantes desplazamientos: “Así que, en caso del plantel, creo que tenemos un plantel bueno. Hay jugadores que se están recuperando, otros que obviamente hoy solamente sintieron lo que es el rigor del partido, pero sería muy importante que nosotros nos enfoquemos mucho en la recuperación. Somos el único equipo que viaja tanto en este torneo, en este año, y eso también genera un desgaste y tenemos que saber manejar las cargas”.

Vivir sin la soga al cuello: la tabla de promedios y la presión de sumar

Finalmente, Ledesma se refirió al alivio de alejarse de la zona de descenso y cómo la estrategia de jugar en los primeros turnos obliga a los rivales directos a no ceder terreno:

Sobre dejar atrás el fantasma del promedio y la presión ejercida sobre los rivales: “Obviamente que uno no puede esquivar eso. Pero lo primero que no queríamos era pensar en el promedio; realmente nadie quiere jugar con esa situación, con esa soga en el cuello. Y bueno, obviamente nosotros también, jugando antes, a veces no ayuda o no favorece, porque le obligamos también a los rivales que vienen detrás nuestro a tener que ganar. Consideramos que hay rivales muy duros que se prepararon también para grandes cosas; ellos se van a ir sacando de a un punto entre ellos”.

Sobre la ambición de mantenerse firmes y haber corregido los errores defensivos del pasado: “Por eso es muy importante siempre lograr el triunfo y, a partir de ahí, obligarles a los demás a que te puedan seguir. Y nosotros obviamente vamos a soñar hasta donde podamos. Vamos a tratar de ser un equipo competitivo, como lo dijimos al inicio, y tratar de ser un equipo que sea solidario, que no encaje muchos goles. Cosa que nos pasó en el torneo pasado. Creo que eso nos jugó mucho en contra, y en este torneo creo que lo mejoramos eso; y por eso tenemos los resultados que tenemos”.